Grupo violento feminista se manifestó con bombas molotov, pistolas de gasolina y cohetones; se niegan al diálogo

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MARTES, 29, SEPTIEMBRE, 2020, 15:05

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, condenó los actos violentos registrados durante la manifestación feminista que exigió la despenalización del aborto a nivel nacional este lunes y aseguró que la policía actúo como debía.



Apuntó que, en ocasiones anteriores, se les ha permitido entrar al Zócalo, sin embargo, en este caso, hay un plantón ’de un grupo de ideas muy conservadoras y con este antecedente de agresión a personas y de uso de objetos peligrosos, no había condiciones para que coexistieran las dos protestas en el Zócalo, cuantimás, en particular este grupo violento se ha negado al diálogo previo para poder acordar rutas y condiciones mínimas de manifestación’.



Dijo que dentro del grupo de feministas que se manifestó este lunes, había mujeres muy violentas, quienes hicieron uso de bombas molotov, martillos, pistolas con gasolina, cohetones y otros artefactos peligrosos con el objetivo de entrar al Zócalo.



’Se les invitó a que continuaran caminando si entregaban estos objetos peligrosos pero no quisieron’, dijo la mandataria local en conferencia de prensa virtual.



Indicó que fueron agredidas 44 mujeres policía, así como daños a inmuebles y mobiliario urbano, motivo por el cual las manifestantes fueron encapsuladas.



Asimismo, la mandataria local aseguró que las policías actuaron conforme a los protocolos y agregó que de no haber llevado extintores, hubieran resultado con quemaduras.

Explicó que las policías no llevan tolete, solo su escudo, casco de contención y extinguidores ’porque lo que buscamos en estos casos es proteger la manifestación de todas y todos’.



Al leer un comunicado, reiteró que el movimiento feminista merece todo respeto y simpatía, incluso se reconoció como feminista.



aceptarse la violencia de ningún tipo, a la vez que aseguró que siempre estará del lado de las víctimas.



Expuso que hubo un antecedente en la marcha del sábado de los padres y madres de Ayotzinapa, de una manifestación pro AMLO; y el domingo una manifestación de electricistas, que se llevaron a cabo en el Zócalo sin que se registraran agresiones.



’Hemos estado trabajando desde que llegamos, y fortalecido desde hace un año con colectivas mujeres para fortalecer todos los instrumentos que tiene la ciudad, para proteger los derechos humanos de las mujeres, incluido el derecho a una vida libre de violencia. Decretamos Alerta de Género, sabemos que falta mucho por hacer, pero estamos comprometidas con esta causa justa; no solo como Jefa de Gobierno, sino lo he hecho así durante toda mi vida’, manifestó la mandataria local.



Por otra parte, invitó a María Beatriz Gasca, a quien señaló de financiar la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a participar en las reuniones que realizan la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.



’Tenemos una mesa de trabajo con la Secretaría de las Mujeres que está fortaleciendo las acciones relacionadas con la Alerta y otras actividades del Gobierno de la Ciudad y siempre va a estar abierta la puerta para quien quiera participar y contribuir a la política de Gobierno hacia las mujeres y para erradicar la violencia de género y construir una agenda de igualdad, siempre va a estar abierta la puerta’, indicó.