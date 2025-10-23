Grupo Relámpagos’ del GEM capacita sobre seguridad aeromédica a profesionistas en trasplantes

TOLUCA, Estado de México.– Con el firme compromiso de proteger la vida y fortalecer la atención médica de emergencia, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Oficialía Mayor, llevó a cabo el curso ’Medidas Integrales de Seguridad en Evacuación Aeromédica’ (MISEA 2025), impartido por el reconocido ’Grupo Relámpagos’ al personal del Centro Estatal de Trasplantes del Estado de México (CETRAEM).



Esta capacitación forma parte de la estrategia permanente de profesionalización impulsada por la administración estatal bajo el lema El Poder de Servir, que busca garantizar la eficiencia, la coordinación y la seguridad en los servicios de emergencia y salud pública.



Durante esta jornada formativa, 27 profesionales —entre coordinadores del Programa Estatal de Trasplantes y médicos procuradores— recibieron instrucción teórica y práctica en materia de traslado aéreo de órganos y atención crítica durante evacuaciones aeromédicas, bajo la dirección de Víctor Figueroa Corchado, Jefe de la Unidad de Rescate Aéreo del Grupo Relámpagos.



El curso incluyó módulos sobre seguridad operacional, análisis de riesgos, activación de helicópteros, terminología de vuelo y marco normativo vigente, además de las disposiciones de la Ley de Aviación Civil y los lineamientos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).



Con el MISEA 2025, el Gobierno estatal impulsa la excelencia técnica y la coordinación interinstitucional, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante emergencias y garantizando traslados seguros y eficientes para salvar vidas.



En lo que va de 2025, se han realizado 44 cursos de capacitación especializada, consolidando el liderazgo del Estado de México en materia de atención aérea y emergencias médicas.



El Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso con la formación de servidores públicos altamente capacitados, con la convicción de que la preparación salva vidas y el servicio público se ejerce con vocación y humanidad.