Grupo Tláloc mitiga encharcamientos en Ecatepec, Nezahualcóyotl y La Paz, y habilita campamento en Lerma

ECATEPEC, Estado de México.- Tras las intensas lluvias registradas la tarde-noche del sábado, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), a través de Grupo Tláloc, atendió encharcamientos en Ecatepec, La Paz y Nezahualcóyotl, e instaló un campamento en Lerma.



*Atención en Ecatepec*



En la Av. Nacional, con apoyo de un equipo de presión-succión, se abatieron los niveles de agua a la altura de la estación Hidalgo. En la colonia Jardines de Morelos se levantaron tapas de pozos de visita y se retiró basura que obstruía el flujo pluvial. Asimismo, en Av. Tero, Rinconada de Aragón, se mitigaron encharcamientos que afectaban tres carriles de la vialidad, restableciendo la circulación de manera normal.



*Atención en La Paz*



Con apoyo de 15 elementos de Grupo Tláloc y de tres equipos especializados de bombeo se mitigaron niveles al interior y exterior del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) número 53, así como en el DIF municipal, en este último se avanza con los trabajos de limpieza de vialidades. También se apoya en el rebombeo al Cárcamo existente de la cabecera municipal y se mantiene el control de niveles del Cárcamo Valle de los Pinos para bajar los niveles de agua en la UH Tepozanes y colonia La Floresta.



*Atención en Nezahualcóyotl*



El Cárcamo de Bombeo Villada trabaja a su máxima capacidad para abatir niveles en Av. Vicente Villada y la colonia Las Águilas, donde también se encuentran cuatro equipos de presión-succión, uno de bombeo, un camión cisterna y ocho elementos de Grupo Tláloc; a su vez, en la colonia Reforma ya se suprimieron los encharcamientos. Conforme disminuya el agua, se procede a la limpieza de calles y vialidades a través de las Brigadas de Agua Limpia de la CAEM.



*Atención en Lerma*



Se habilitó un campamento de Grupo Tláloc en la zona y se desplegaron 15 elementos, un camión de volteo, una retroexcavadora, un equipo especializado, uno de presión succión y bombas de agua. También se trabaja en acciones de rebombeo hacia el río Lerma y se realizan zanjas desaguadoras con equipo para reducir el nivel por gravedad.



La CAEM reitera que continúa vigilante y activa para atender cualquier situación derivada de las lluvias, en cumplimiento a las instrucciones de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



La ciudadanía puede reportar encharcamientos o emergencias hidráulicas al Centro de Operaciones de Monitoreo y Concentración de Información (COMCI):



• 800 201 2489 (Valle de México)

• 800 201 2490 (Valle de Toluca)