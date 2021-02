Grupos piden que se derriben todas las barreras y se abandone el muro virtual

Organizaciones que trabajan en la frontera expresaron este sábado su rechazo a la idea de que la administración del presidente, Joe Biden, utilice los fondo del muro fronterizo del exmandatario Donald Trump para reforzar un muro virtual en la frontera con México.



La coalición integrada por Los Defensores del Valle del Rio Grande (TCRP), Texas Civil Rights Proyect (TCRP) y No Al Muro Fronterizo dijeron durante un evento virtual que se deben de derribar todos los muros "físicos y virtuales".



Estos grupos rechazan la idea de que los fondos destinados a la construcción del muro fronterizo se desvíen para reforzar el muro virtual, donde las cámaras y sensores reemplazan la barrera metálica que durante su presidencia levantó el republicano.



"Un muro virtual representa una oportunidad perdida para invertir en nuestra propia comunidad, también destruiría al medio ambiente, infringiría nuestra privacidad y dignidad", indicó Norma Herrera, representante de TCRP durante el mismo evento.



El grupo asegura que un muro virtual no es verdaderamente "virtual," ya que se requieren cables de fibra óptica, torres de seguridad de 100 pies, calles para que los agentes fronterizos tengan acceso y otro tipo de infraestructura que invade la privacidad de los residentes y dañan el medioambiente.



Durante los últimos cuatro años, el Gobierno federal levantó más de 450 millas (720 kilómetros) de barrera fronteriza, que vino a sumarse o reemplazar a vallas ya existentes.



El mismo día que llegó a la Casa Blanca, el pasado 20 de enero, Biden firmó una orden ejecutiva que frenaba la construcción del muro fronterizo mientras se analiza el futuro del proyecto.



Roberto López, representante de TCRP, dijo en el mismo evento, que la administración Biden no solo debe frenar permanentemente la construcción del muro fronterizo, sino que también debe tomar en cuenta la opinión de la comunidad.



La coalición prepara una carta que enviarán en los próximos días a la Casa Blanca en la que expresarán, indicaron, estos puntos y pedirán que se creen foros públicos para poder tomar en cuenta la opinión de la comunidad sobre el futuro del muro fronterizo.



El grupo considera que el dinero otorgado para la ampliación del muro fronterizo puede ser utilizado mejor para fomentar programas de educación y de salud en la región.



También solicitarán que cesen de inmediato las demandas de expropiación de propiedades en Texas para la construcción del muro y se devuelvan a sus dueños las tierras ya arrebatadas.



La coalición propone la creación de una comisión independiente que brinde recomendaciones sobre las verdaderas necesidades de las comunidades fronterizas y analice además la que ellos consideran una cultura de impunidad dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), responsable de las agencias migratorias.



