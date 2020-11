Grupos vinculados al PRI operan estrategia para generar violencia en Ecatepec

Ecatepec, Méx.-Grupos violentos con intereses políticos, como taxistas, ’piperos’, dueños de antros, antorchistas y sindicatos, todos de filiación priísta, se encuentran operando desde hace varias semanas una estrategia para crear inestabilidad en Ecatepec, para lo cual realizan una serie de actos ilegales como cierre de vialidades, provocaciones y agresiones.



Actores políticos del PRI en Ecatepec aseguraron que la actuación de tales grupos responde a una estrategia política con miras a las elecciones del próximo año, pues crean inestabilidad en el municipio para desacreditar a las autoridades municipales y generar violencia.



Indicaron que la estrategia es operada por grupos claramente identificados con Eruviel Ávila Villegas, ex gobernador del Estado de México y ex presidente municipal de Ecatepec.



Tal es el caso del ataque registrado este jueves por parte de un grupo de taxistas pertenecientes de la Alianza 2020, afiliada al PRI y vinculada con Eruviel, quienes sin justificación alguna causaron destrozos a una empresa de grúas y luego se enfrentaron con policías estatales y municipales.



La gran mayoría de taxistas opera sin concesiones y sin reunir condiciones técnicas y de seguridad para prestar el servicio, aunque son tolerados por la autoridad estatal, encargada de su regulación.



En una situación similar se encuentran los dueños de establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, quienes han revelado contar con el apoyo del senador y ex gobernador Eruviel Ávila Villegas para realizar bloqueo de vialidades para obligar a las autoridades a que permitan la reapertura de sus negocios, a pesar de que se vive un nuevo incremento de casos de Covi-19 a nivel mundial.



Un audio difundido a través de un grupo de whatsapp en el que estan incluidos dueños de bares y cantinas del municipio, confirma el apoyo que reciben por parte del político priista y del gobierno del Estado de México.



La Sección Ecatepec del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (Suteym), también brazo operador del priismo, se ha sumado a los intentos para desestabilizar al actual gobierno municipal y mantiene un plantón desde el pasado 21 de septiembre en la explanada municipal.



Por su parte, organizaciones de ’piperos’ protegidas desde hace décadas por el PRI, están acostumbrados a imponer su ley y lucrar con la necesidad apremiante de la población, que requiere del abasto de agua en sus domicilios.



En el plan desestabilizador también participa el Movimiento Antorchista de Ecatepec, que utiliza a militantes de otros municipios del Estado de México para presionar con marchas y plantones a las autoridades municipales; provocan, insultan y bloquean vialidades con tal de conseguir privilegios políticos y económicos del gobierno en turno.





De igual modo estructuras priístas utilizan banderas como la carencia de agua potable para descalificar al actual gobierno municipal, por lo que recurren a las necesidades ciudadanas para promover bloqueos y movilizaciones, a pesar de que el gobierno municipal en todos los casos responde rápidamente a las demandas planteadas.



La guerre sucia se desató luego de que la empresa Consulta Mitofsky dio a conocer la evaluación de los alcalddes de los 100 municipios más importantes del país, en la que Fernando Vilchis, de Ecatepec, apareció como el tercer presidente municipal de todo México en incremento de aceptación ciudadana.



Adicionalmente, el gobierno del Estado de México se ha desentendido de su tarea de mantener la gobernabilidad en todo el territorio y se ha mostrado débil ante estas verdaderas mafias que operan al amparo de organizaciones y que actúan al margen de la ley y sólo en busca de satisfacer sus intereses económicos y políticos.