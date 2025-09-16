Guarda Acolman en grito de independencia, minuto de silencio por los fallecidos en el puente de la Concordia

Acolman, Estado de México. - Con un mínimo de silencio por los fallecidos en el "flamazo " del puente de la Concordia en Iztapalapa, Blanca Guadalupe Sánchez Osorio, presidenta municipal del municipio de Acolman, encabezo el grito de independencia en la explanada municipal.



Con el puño de la mano derecha levantada en señal de luto, la titular del ejecutivo municipal de Acolman, Blanca Guadalupe Sánchez Osorio, su cabildo en pleno y los cientos de asistentes, dedicaron un minuto de silencio por las personas que perdieron la vida en el "flamazo", el pasado 10 de diciembre en el puente de la Concordia.



Desde el exterior del balcón de la presidencia municipal, la alcaldesa Blanca Guadalupe Sánchez Osorio, lanzó las arengas, Viva México!!!, Viva el estado de México!!! y Viva Acolman!!.



En el marco de la celebración del 215 aniversario del comienzo de la independencia, los acolmenses presenciaron un espectáculo piromusical, bajo las medidas de seguridad y supervicion de la defensa nacional.



Antes, cientos de acolmenses; niños, niñas, jóvenes, familias completas y personas de la tercera edad, pudieron disfrutar de ricos elotes y aguas locas, que trabajadores de la administración municipal 2025-2027, ofrecieron como cada 15 de septiembre.



Así mismo, los asistentes que se apostaron entorno a la explanada municipal, pudieron participar en los juegos y dinámicas que alistaron personal de la Dirección de Educación municipal, proyectando un ambiente familiar y armonía.



En el escenario que se colocó en la explanada municipal, diversos grupos de danza presentaron sus cuadros, todo un mosaico nuestro pais, se presentaron como preámbulo a la ceremonia del tradicional grito de independencia.



Cabe destacar que en el marco de la celebración por el 215 aniversario del comienzo del movimiento independentista, se presentaron las agrupaciones; Grupo Flagrancia y Banda Zacate.



Finalmente, al corte de la presente edición, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, resaltó en su parte de novedades, que las fiestas patrias al interior de la demarcación se desarrollaron en medio de un clima de paz.