Guardia Nacional rescató a más de 100 personas migrantes que viajaban en una caja de tráiler en Nuevo León

Elementos de la Guardia Nacional (GN) que realizaban patrullajes en las inmediaciones del municipio de General Bravo rescataron a 108 personas migrantes que viajaban hacinadas en una caja de tráiler. De acuerdo con los informes del Instituto Nacional de Migración (INM) provenían de Centroamérica y buscaban cruzar la frontera con Estados Unidos.



El tractocamión se movilizaba por la carretera Monterrey-Reynosa, en su tramo China Entronque La Sierrita, cuando los cuerpos policiacos le marcaron el alto para encaminar una inspección de seguridad. Al acercarse a la cabina, y luego de entrevistar a las personas, se percataron que la mujer en el asiento de copiloto era de nacionalidad hondureña.



Posteriormente, revisaron el camarote del vehículo, donde encontraron a cuatro personas en condiciones de hacinamiento. De igual forma, al acercarse a la caja, se escucharon diversos golpes, por lo que solicitaron al conductor abrirla para realizar la revisión. Al abrir las puertas, notaron la presencia de 103 personas más.



Luego del operativo, el conductor del tractocamión fue incluido en el Registro Nacional de Detenciones. De igual manera, junto con la unidad, fue puesto a disposición de las autoridades en la Fiscalía General de la República de la entidad, donde se realizarán las diligencias correspondientes.



Por otra parte, a las personas migrantes se les proporcionó agua y se revisó su estado de salud. Fueron trasladados al salón polivalente del municipio de China, Nuevo León, donde se les tomaron sus datos, y después transportados a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración.



De acuerdo con el sitio nuevolaredo.tv, autoridades del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la entidad informaron que entre las personas se encontraban 17 menores no acompañados. De igual forma, al menos 40 familias realizaban el recorrido con uno o dos personas menores.



Conforme a lo establecido en las reformas a las Leyes de Migración y Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, decretadas en noviembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las niñas, niños y adolescentes migrantes ya no pueden ser recluidos en centros de detención. Asimismo, las familias no pueden ser separadas por las autoridades.



Por esa razón, las familias fueron canalizadas a casas de migrantes al interior del estado, mientras que los menores no acompañados fueron transportados al Albergue Fabriles del DIF.



En conferencia de prensa el 7 de febrero de 2021, la doctora Gabriela Nucamendi Cervantes, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles, declaró que en México las personas migrantes ’de paso’, como las nombró, sí se encuentran contempladas para ser inoculadas.



Al formar parte de un sector altamente vulnerable, México tiene la obligación de protegerles. Además de que el derecho a la salud es universal y ’toda la población en territorio mexicano sea protegida y que las estrategias, llámese de vacunación, prevención, promoción y atención, lleguen a los que tienen que llegar a los que lo necesitan’, declaró.



Aunque hasta el momento no se ha establecido una estrategia de ubicación y captación de las y los candidatos a la campaña, declaró que se llevará a cabo a la par de la población mexicana, es decir que ’si llegamos a 60 años y más, ellos también, la población que ingrese en este grupo etario también está contemplada para ser vacunada en los módulos específicos’, detalló.