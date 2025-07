Guardián del maíz nuestro: Juan Remigio cultiva orgullo, identidad y soberanía desde San Juan Tilapa

TOLUCA, Estado de México. – Para Juan Remigio Piña, la tierra no solo se trabaja, se honra. Este agricultor de San Juan Tilapa vive y respira maíz nativo, ese grano ancestral que defiende con orgullo como Guardián del Maíz del Estado de México.



’Ser agricultor, para mí, es tener la fortuna de que nuestros bisabuelos, abuelos y padres me hayan inculcado el amor por la tierra y por producir semillas nativas limpias y de buena calidad, para que las familias saboreen cada producto que llega del campo a su sagrada mesa, porque en él están el corazón y el esfuerzo de un productor’, dice con voz firme.



La Secretaría del Campo, a través del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México (Icamex), lo reconoce como referente en la defensa del maíz originario, esa herencia viva que resguarda el Banco de Germoplasma mexiquense, con más de tres mil accesiones de maíces nativos, incluidos los célebres teocintles.



El Plan Maíz Estado de México, —diseñado por el Icamex— coloca a la entidad entre las cinco principales productoras del país. En 2023, el rendimiento fue de 3.85 toneladas por hectárea, y la colecta de 2024 registró 833 variedades nativas, entre ellas cónico, tabloncillo, tuxpeño, elotes occidentales y palomero toluqueño.



Con técnicas agroecológicas, Juan Remigio siembra sin químicos, desinfecta semilla, usa abonos orgánicos y promueve el policultivo tradicional de la milpa. Lo suyo no es solo cosechar, sino sembrar soberanía.



’Nosotros sembramos cacahuacintle, maíz negro, blanco y un poco de amarillo; también habas, calabaza, chilacayote y chícharo. Trabajamos la milpa, es decir, cultivos que se pueden combinar con el maíz, como calabaza, frijol o chícharo; y practicamos el cultivo doble, como haba-maíz’, relató con gran entusiasmo.



’Nosotros hacemos bien las cosas, aprendemos de los errores y ya no los cometemos porque tenemos a los ingenieros que están al tanto con nosotros’, dice sobre el acompañamiento técnico que recibe del Instituto.



Además, con su labor, Juan Remigio impulsa la economía local, ya que lo que cosecha se comercializa tanto en su comunidad como en el municipio de Toluca, estableciendo distintas etapas de venta.



’En temporada de verde vendemos elotes; cuando llega la temporada seca, seleccionamos nuestra semilla, haba, maíz negro, blanco o cacahuacintle, para volver a iniciar el ciclo’, explicó.



Juan Remigio también es parte del Consejo Consultivo Mexiquense del Maíz Nativo, presidido por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, desde donde impulsa la conservación y defensa de las semillas criollas.



’Sigamos siendo los guardianes de nuestra semilla, acordándonos que los productores siempre han sido, son y seguirán siendo los héroes de la alimentación’, remata.



Con ciencia, tradición y políticas públicas alineadas, el campo mexiquense avanza. Y en esa ruta, campesinos como Juan Remigio Piña sostienen con sus manos la raíz de nuestra identidad.