Guelaguetza virtual en casa

Oaxaca se vistió de gala al invitar a todo el mundo a los dos lunes del cerro del Fortín donde los danzantes de diferentes lugares nos enseñaron usos costumbres artesanías Y sobre todo sus danzas invitaron a los medios de comunicación de muchos países para que juntos celebráramos virtualmente este gran festejo típico de Oaxaca y que no dejáramos de vivir tres noches de gran sabor tradicional de sus danzas nos dieron a conocer las danzas más características como son la danza de la piña la danza de la pluma y algunas como la enseñanza de lo que se hace cuando se pide a la novia ellos nombran la dejada de yerno. la Guelaguetza significa dar y recibir más Dad de mi cultivo hacia ti que tú que me puedas traer un regalo por eso es que cuando termina el festival de la Guelaguetza los participantes avientan hacia el público frutas dulces todo hecho en sus regiones para que los turistas se lleven algo grato de ese gran festival. Tenemos que recordar que de ese gran lugar Oaxaca tuvimos a dos presidentes de la República mexicana Porfirio Díaz nacido en MIAHUANTLA y D Don Benito Juárez a quien le debemos esa gran célebre frase el respeto al derecho ajeno es La Paz. Violines y guitarrón es característicos en sus danzas como el Palomo y la paloma como en la danza de la pluma como la danza del guajolote que nos hacen sentir más mexicanos. Sus trajes característicos de gran colorido son bordados en telar de cintura muchos de ellos sobre telas de terciopelo listados de 1000 colores y rebozos característicos del telar de cintura.



Su gastronomía que data de hace muchos años es a base de animales muy pequeños recogido de sus siembras como son los chapulines que tanto gustan al turista. No olvidemos las siembras de Maguey azul que da al paladar un sabrosísimo mezcal también otros aguardientes dentro de sus platillos regionales encontramos las famosas tlayudas grandes tortillas conjunto en la base frijol negro y en algunas ocasiones o nopales guisados o bien la famosa cecina enchilada de Oaxaca tasajo le nombran también y te jactes de sabores frescos porque es todo lo que es el valle de Oaxaca un lugar muy caluroso no podemos olvidar el los famosos molitos de colores y distintos sabores cómo el negro el rojo el amarillito el verde y muchos más sus tortillas hechas a mano y puestas en el comal donde se cuecen cuecen pues el comal es de barro y es parejo su color. antiguamente el cerro del Fortín estaba totalmente limpio en donde se sentaba todo el pueblo a disfrutar de esos bailes de esa música y y de esos majestuosos vestuarios que traían de sus regiones corrían entonces las frutas los dulces y los regalitos por todo el cerro pronto con la visita de mas países se tuvo que arreglar el espacio del cerro del Fortín para dar comodidad a los visitantes ahora actualmente en este lunes pasado se vio desolado pues estamos en esta pandemia del 20 20 pero los oaxaqueños no podían dejar pasar estas fiestas del lunes del cerro tan tradicionales y milenarias así que pensaron en hacer algo virtual fiesta que empezó este domingo pasado con la presentación de la Diosa Centeotl que en este momento no pudieron sacar la de este año 20 20 debido a la pandemia sin embargo la diosa Centeotl 2019 se presentó en Oaxaca y dio la bienvenida a la gran fiesta de la Guelaguetza el próximo lunes se celebra el segundo lunes de Fortín donde ustedes podrán admirar a través de Facebook Y en forma virtual más danzas de otras regiones de los Valles de Oaxaca fue de admirarse que el domingo pasado los grupos que bailaron y los que hicieron la locución de estos danzantes tenían su cubreboca y así trabajaron felicidades Oaxaca