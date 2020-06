Guerra mundial contra Covid-19

Medio millón de muertos

La humanidad está inmersa en una intensa guerra mundial que en lo que va del año suman más de medio millón de muertos y 3.5 millones de contagiados. Estas cifras a nivel mundial podrían dispararse en un 300 o 400 por ciento, cuando menos, ya que ha quedado demostrado que los gobernantes se niegan a reconocer que la pandemia, en sus países, se perdió de control.



Pero, las cifras son devastadoras en materia económica. Se estima que la economía mundial, de absolutamente todas las naciones, perdieron en los primeros 5 meses del año, alrededor de 7 billones (en español) de dólares; esta cifra es un ’7’ y 12 ceros, en dólares. La economía mundial creció en 2018, 86 billones de dólares y podría haber superado los 93 en 2019, pero para este año se estima que se podría ubicar en los 70 billones o quizá mucho menos.



Estas son las cifras y estimaciones mundiales. En México las cosas serán aún más severas. Podría hablar de una caída en el PIB del 12% para finales de año. Una caída de más de un billón 200 mil millones de pesos, la pérdida de 2 millones de empleos, la quiebra de 300 mil empresas pequeñas y medianas, así como un deterioro en las finanzas públicas difícil de contener y volver a levantar en los próximos 24 meses.



La crisis económica nunca había sido vista en nuestro país por nadie; ni siquiera en las guerras de Independencia y la Revolución. Esto es una parte, ya que la otra parte es el impacto social. La vida, en todo el mundo, no será igual a como la llevábamos a cao hasta este año. Cambiará la forma de socializar, ir al cine, ir a eventos públicos, la policía, los mítines, las campañas, los discursos… hasta el amor.



En esa guerra, todas las naciones envían a sus soldados más preparados; los médicos, enfermeras y personal de salud que buscan salvar el mayor número de vidas, al mismo tiempo que se invierte en inteligencia sanitaria, donde la investigación farmacéutica para encornar medicinas y vacunas contra el coronavirus. El cuarto de guerra en cada país, está vigente 24 al día, todos los días. No hay descanso.



Cada nación proporciona, en toda guerra, todos los insumos para que sus tropas enfrenten al enemigo y el número de víctimas sea menor. Les dan uniformes, cascos, chalecos contra balas, armas y municiones. Vehículos y equipo total.



Esto ocurre en varias partes del mundo. Desafortunadamente, en México como en otros países pobres y con gobernantes débiles, no destinan recursos para insumos y herramientas contra el Covid-19. El resultado es una catástrofe sanitaria.



En lo que se observa en las cifras, no somos la excepción en manejar información incompleta, manipulada y, en una gran cantidad de casos, se miente con los motivos de la muerte de muchos pacientes. Las defunciones por EPOC, infartos cardiacos, complicaciones renales, e incluso de inflaciones cerebrales y otros órganos blandos. Estos no son para la estadística.



En esos países, como el caso de Nicaragua, prefieren decir que la pandemia fue derrotada cuando el número de muertos es terrorífico. El gobierno de Daniel Ortega reporta sólo 25 decesos cuando en realidad va más allá de los 3 mil. En Perú, las cosas sin similares y los gobiernos son rebasados por la pandemia, incluso con los datos oficiales.



La pesadilla no termina. Continúa y continuará, de acuerdo al comportamiento de otras pandemias que atacan las vías respiratorias, entre otros 9 mes y año y medio más. Si, estamos hartos de la confinación. Pero, es importante destacar que es preferible el confinamiento que hacer sufrir a quienes amas, o a ti mismo. #QuédateEnCasa.



PODEROSOS CABALLEROS: Error grave de Marko Cortés, el abandonar una alianza con el PRI. Es no medir los alcances de una victoria, a la vuelta del 2021, de Morena. El líder Nacional de este partido, Alfonso Ramírez Cuéllar, ya piensa en el ’carro completo’. Las alianzas electorales se valen. Es una forma en que el legislador estimó un equilibrio de fuerzas electorales. Claro, no es garantía aliarse a Alejandro Moreno, dirigente del PRI, quien le cambiaron el apodo de Alito a Amlito; muchos dicen que le queda mejor ’malito’. Los gobernadores del PAN ven en sus estados que la salida es la alianza con los priistas locales; ellos saben cómo atacar a Morena. Son del mismo costal. *** TallentiaMX, la asociación de empresas de Capital Humano más importante del país, y que dirige Elías Micha, considera que es posible generar en el mediano plazo hasta 2 millones de empleos, tan pronto empecemos la nueva normalidad. si aprovechamos las oportunidades que tenemos en nuestra economía: La subcontratación laboral responsable y profesional constituye una alternativa que permitirá generar empleos a gran escala y, por lo tanto, salir de la crisis. Los empleos subcontratados se crearán principalmente en sectores como el automotriz, la construcción, la minería, la industria aeroespacial, el comercio electrónico, la digitalización, las distintas industrias de las tecnologías inteligentes, la industria maquiladora, el turismo, las actividades restauranteras, el entretenimiento, las franquicias, las actividades inmobiliarias y comercio en general. La tercerización laboral ya está contribuyendo reactivar las economías de Estados Unidos, Canadá y Europa. *** El gigante mexicano de panificación Grupo Bimbo dijo el jueves en un comunicado que prepagó 400 millones de dólares de su línea de crédito revolvente comprometida, que vence el 7 de octubre de 2023, gracias a los buenos resultados obtenidos en los últimos meses y al sólido flujo de efectivo.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Con el liderazgo de Francois Bouyra, Elite inauguró su máquina para la fabricación automática de mascarillas tipo quirúrgica, para su planta ubicada en el municipio de García en Nuevo León; las cuales en su mayoría, serán donadas a instituciones de salud pública de México, así como ONG´s. Los primeros 450 mil cubrebocas serán destinados para el gobierno de Nuevo León, que encabeza Jaime Rodríguez, mientras que 200 mil se entregarán al IMSS, que dirige Zoe Robledo, y otros 50 mil serán para el municipio de García, en Nuevo León.







