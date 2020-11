Guerrerenses confían que Pablo Amílcar sería un buen gobernante, el 70% desconfían en Félix Salgado: Encuesta

Rumbo a la definición interna de Morena para la gubernatura de Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros es el personaje político con mayor confianza y aceptación entre los guerrerenses.



De acuerdo a la casa encuestadora, Demoscopia Digital, quién realizó un careo entre los dos aspirantes de MORENA, al medir la confianza con la pregunta, ¿usted confiaría en que él sería un buen Gobernador del estado de Guerrero? El 41.1 por ciento dijo que confiaba en Pablo Amílcar Sandoval, el 22 por ciento respondió que tal vez y solo el 36 por ciento refirió que no.



El senador con licencia Félix Salgado solo alcanzó el 24. 21 por ciento de la confianza, el 5.68 por ciento afirmó que tal vez y de manera contundente el 70.11 por ciento de los entrevistados dijo que no confiaba en que sería un buen gobernante.



En este rubro, en comparación del careo que realizó la misma casa encuestadora en el mes de septiembre, Salgado Macedonio muestra un aumento en la desconfianza tras los presuntos señalamientos por violación de los que fue denunciado.



Mientras que en el tema de aceptación, en la pregunta: Si él fuera candidato a gobernador ¿usted votaría por él?



El 40.21 por ciento dijo que sí aceptaba a Pablo Amílcar Sandoval, el 27.61 por ciento contestó que tal vez y solo el 32.18 por ciento dijo que no.



En el caso de Félix Salgado, solo el 30.19 por ciento de los encuestados aceptaba que fuera el candidato, el 6.40 por ciento respondió que tal vez y el 63.42 por ciento dijo que no lo aceptaba.



Cabe recordar que en días pasados, un grupo de diputados federales, locales, alcaldes, síndicos, regidores y autoridades de Morena, se han pronunciado para que el Comité Ejecutivo Nacional determine que la popularidad no sea el único mérito a medirse para designar a su representante a gobernador.



La encuesta de acuerdo a demoscopía digital, vía telefónica y a más de mil 200 personas.