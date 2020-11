Guerrero busca mil voluntarios para vacuna experimental contra Covid 19

www.guerrerohabla.com





ACAPULCO, Gro., 19 de noviembre de 2020.- Médicos que integran el equipo de investigadores encargados del desarrollo de fase experimental de la vacuna contra el Covid 19 en este puerto, invitaron a la población a participar en esta etapa, ya que afirmaron que hay resistencia y temor a recibir el biológico.



Hasta el mediodía de este miércoles habían sido inoculadas 140 personas en el Centro de Investigación Clínica del Pacífico (CIMP), ubicado en el piso 12 de la Torre Médica del Pacífico en este puerto, sitio donde se pretende vacunar a mil personas en Guerrero durante los próximos dos meses y medio.



Sin embargo, la desinformación y la infodemia acerca de los efectos secundarios que pudiera causar la vacuna en esta tercera fase, desvían la intención de participar y pocos han acudido y participado.



Lo anterior, fue informado por el codirector e investigador global de la vacuna diseñada por la compañía china Cansino Biotech, Rafael Aguirre Rivero, quien subrayó la importancia de que la vacuna comenzara a aplicarse en Guerrero, es que habrá estudios de epigenética entre los voluntarios que hayan consentido formar parte de este proceso.



El caso de la persona voluntaria, identificada con el numero 131 de los expedientes, dijo a Quadratín Guerrero que antes de la firma del consentimiento, hubo una detallada explicación sobre el protocolo a seguir durante un año, periodo en el cual habrá observación médica semanal y auxilio en caso de que lo requiera.



Dijo que parte del proceso a seguir, está el que la mitad de los voluntarios recibe un placebo y la otra mitad la vacuna; sin embargo, un el organismo de un porcentaje de quienes reciben el placebo ’reaccionan como si hubieran recibido la vacuna real’.



’Esta vacuna ha sido modificada genéticamente. Fue originada a partir de una modificación genética, no tendrá el virus, sino información del virus y a este tipo de vacuna se llama de vector de adenovirus’, explicó la doctora encargada de ofrecer la plática inicial de información.



El sector de la población que no puede participar son las embarazadas, las mujeres lactando, ni los inmunodeprimidos, además de que piden que no se embaracen las mujeres que reciban la prueba y los hombres tampoco embaracen a sus parejas, ya que la vacuna no ha sido probada en esos sectores de la población y se desconocen los efectos en los productos o fetos.



La persona voluntaria explicó que en un año podrá conocer el resultado de su estudio de inmunidad. Las personas interesadas deben hacer cita a los teléfonos 7444881159, 7444881172 y 7444881173, y recibirán información acerca del protocolo.

Fuente: Quadratín