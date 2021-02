Guerrero continúa en la lucha frontal contra el Covid-19

www.guerrerohabla.com



• El próximo 15 de febrero llegará la segunda dosis de vacunas contra el Covid para el personal de las instituciones públicas de Salud en el estado

• Pide el gobernador Astudillo a los adultos mayores que aún no lo han hecho, inscribirse en el registro para recibir la vacuna



Acapulco, Gro., 6 de febrero de 2021.- A través de un videomensaje, el gobernador del estado Héctor Astudillo Flores, pidió a la población seguir en este esfuerzo conjunto para seguir guardando las medidas de higiene y sobre todo, coadyuvar para lograr una disminución en los índices de contagios por Covid-19, así como las hospitalizaciones y decesos.

En este sentido se refirió a los esfuerzos institucionales para implementar un operativo que permita resguardar las playas de Acapulco y Zihuatanejo, vigilando que se cumpla de manera puntual con todo lo establecido dentro de las indicaciones de las autoridades, sobre todo en lo que respecta a los horarios.

Desde la ciudad de Querétaro, a donde asistió como invitado a la ceremonia del 104 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana, el mandatario estatal anunció que el próximo 15 de febrero llegará la segunda dosis para aplicarla al personal que labora en las instituciones públicas de Salud en el estado.

Para concluir pidió a la población mayor de 60 años que aún no lo ha hecho, inscribirse en la página mivacuna.salud.gob.mx, para poder recibir la vacuna contra el Covid-19.

’No importa cómo se estén inscribiendo, de acuerdo a la reunión que tuvimos ayer con la secretaria de Gobernación, de los gobernadores del país con el subsecretario López-Gatell, la vacuna para adultos mayores se va a ir colocando conforme a edades; así que no hay ningún problema si alguien se escribió antier o alguien se inscribe pasado mañana’, dijo.

Refuerza el gobierno del estado el operativo en 16 playas de Acapulco y Zihuatanejo

En tanto que el jefe de la Oficina del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca Abarca destacó la coordinación interinstitucional para reforzar el operativo de vigilancia en 11 playas de Acapulco y 5 de Zihuatanejo. Esto a través de una estrategia que se aplicará los fines de semana para verificar que se cumplan las disposiciones establecidas por las autoridades sanitarias en cuanto a horarios, aforos y el seguimiento de los protocolos correspondientes. Se busca que tanto visitantes como residentes se adhieran y adopten las disposiciones preventivas que permitan frenar el avance de la enfermedad en Guerrero.

En este marco, el alcalde de Zihuatanejo, Jorge Sánchez Allec a través de un enlace, explicó que en ese municipio se ha hecho eco de todas estas disposiciones y ofreció toda su colaboración para seguir transitando en este camino de combate al Covid-19.

Los números del Covid-19 en la entidad

En su participación el titular de Salud informó que hasta este viernes, la entidad acumula 32 mil 291 casos y 3 mil 182 defunciones; hay 193 casos nuevos y 975 casos activos. En este último rubro, detalló que la vigilancia es un indicador para poder detectar cuáles son los puntos a atender de manera prioritaria.



’Esto no da una clara idea hacia dónde está circulando el virus y hacia dónde debemos fortalecer nuestras actividades’, explicó.

Hay 417 pacientes hospitalizados, de los cuales 77 están en estado crítico intubados; esto habla de que hay una cierta tendencia a la estabilización en este rubro, pero es necesario que la población siga incrementando los cuidados para que verdaderamente haya una tendencia a disminuir el riesgo de contagio, señaló De la Peña Pintos.

En el mes de febrero se mantiene un promedio de 26.2 defunciones por día, mientras que en el porcentaje de hospitalización la entidad se encuentra al 57%, por arriba de la media nacional que es de 55. En cuanto al uso de ventilador hay un 35% de ocupación, cifra que está por debajo de la media nacional que es del 50%.