Guerrero, en riesgo de regresar a Semáforo Naranja

*Reconoce dirigente panista al edil de Taxco por su 2º informe



En Guerrero nos acercamos a la posibilidad de volver al semáforo Naranja.

Los datos duros así lo demuestran, y debería preocupar a todos.

En el estado se ha realizado un tremendo esfuerzo en la contención de la pandemia.

Claro, la parte más fuerte la ha llevado la población al mantenerse confinada por varios meses, con las consecuencias en la salud emocional y la afectación económica, que será difícil de superar.

Y ante la apertura al cambiar a semáforo Amarillo, la gente ha olvidado las medidas a seguir, abarrotando bares y espacios de diversión, con el consecuente aumento de contagios por Covid-19, lo que pone en alerta a las autoridades estatales.

En las últimas 24 horas, 146 personas han contraído Covid.

Este dato lo dio el secretario de Salud en el estado, Carlos de la Peña Pintos Soberanis.

Con esta cantidad suman 15 mil 680 casos positivos de esta enfermedad en el estado.

Y ya son mil 740 las personas que han fallecido por este virus.

El problema es que estos casos otra vez se vuelven a concentrar en Chilpancingo y Acapulco, con lo que incrementa el riesgo de que se dispare si la gente sigue saliendo sin cuidar de no infectarse.

Las causas que las autoridades han identificado como detonadores de contagios, son los bares que se mantienen atiborrados de gente, sin respetar la sana distancia y tampoco utilizan los cubrebocas, al olvidar que es una prenda obligatoria en lugares concurridos.

Por eso urge atender las medidas sanitarias establecidas y no regresar al color Naranja o al Rojo.

Entonces, si queremos llegar al Verde, todos debemos poner nuestro mayor esfuerzo, insistió el doctor de la Peña.

Este, sin duda es un reto para todos los guerrerenses.

La recomendación es para los dueños de los bares, quienes están obligados a implementar las medidas sanitarias y guardar la distancia en sus espacios, además de facilitar el uso de gel antibacterial y cubrebocas.

Además de la recomendación a los dueños de bares, el funcionario de Salud deslizó una advertencia, consistente en que las medidas pueden ser más estrictas en el funcionamiento de los bares.

Acapulco sigue la tendencia de ocupar el primer lugar con 7 mil 717 casos positivos y 866 defunciones, y Chilpancingo con 2 mil 743 casos y 182 fallecimientos.

En estos dos municipios hay un incremento de contagios.

La buena noticia es que respecto a las defunciones, en Guerrero se va a la baja, ya que en este mes son 6.6 los fallecidos por día, y la ocupación hospitalaria es del 26 por ciento, teniendo 199 pacientes hospitalizados, de los cuales 87 se encuentran estables, 78 en estado grave y 34 intubados.

MIENTRAS, SIGUEN LOS INFORMES DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES, Eloy Salmerón Díaz, dirigente del PAN reconoció al alcalde de Taxco por su segundo informe de labores.

El alcalde de Taxco, Marcos Efrén Parra Gómez, de manera virtual rindió su segundo informe de labores ante la población del municipio platero.

Ante este evento, el dirigente estatal señaló que el informe del presidente municipal refleja los logros alcanzados y el cumplimiento de los compromisos planteados durante su campaña.

Reconoció que no es fácil gobernar por el escenario nacional que se ha complicado por las decisiones económicas y políticas erradas que ha tomado el gobierno federal, lo que ha derivado en varias crisis que dañan la economía de los municipios del país.

Para el dirigente estatal, los gobiernos panistas son los mejores calificados del país y que esto permite que se hagan mejores gobiernos, como es el caso de Taxco, donde se gobierna bien, atendiendo a los sectores más desprotegidos.

Eloy Salmerón, felicitó al presidente municipal y al cabildo, y los instó a seguir con su trabajo para que Taxco siga por esa ruta de la unidad, con el mismo ímpetu, y para que el municipio siga brillando por sus distintas virtudes que posee.