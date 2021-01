Guerrero en semáforo naranja, se recomienda sana distancia, cubrebocas y lavado de manos, reiteran funcionarios estatales

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo., Gro, 05 de enero de 2021.- Debido a que Guerrero seguirá en semáforo naranja, lo que sigue representando un alto riesgo de contagios, funcionarios estatales reiteraron a la población que las recomendaciones siguen siendo las mismas, uso de cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia.



En la presentación de los datos del Covid-19 en el estado, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos informó que Guerrero acumula 26 mil 360 casos confirmados y 2 mil 734 defunciones.



En la transmisión número 271, indicó que hay 56 casos nuevos en las últimas 24 horas con un comportamiento ondulante, y hay una reducción paulatina de casos activos con 360.



En cuanto a la tendencia de hospitalación, detalló que hay 221 pacientes hospitalizados, de ellos, 54 intubados con una ocupación de camas del 34 por ciento, por debajo de la media nacional que es del 51 por ciento.



Respecto a las defunciones, registran un 13.7 por ciento por día en lo que va del mes de enero.



Asimismo, de manera respetuosa solicitó a quienes realicen eventos proselitistas que también cumplan con estas medidas sanitarias para evitar el riesgo de contagios, en particular en sectores vulnerables como los adultos mayores.

Advirtió que, en caso de no seguir las recomendaciones sanitarias, los contagios, las hospitalaciones y las defunciones van a incrementar.



En su intervención, el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo apuntó que hay vigilancia en la salud de todas y todos los trabajadores del gobierno del estado que participan en las brigadas, módulos y campañas de sanitización para atender al turismo y ciudadanía en general.



Asimismo, indicó que el regreso a clases seguirá de manera virtual y no existe aún una fecha definida para las clases presenciales.



Mientras que el jefe de la Oficina del Ejecutivo, Alejandro Bravo Abarca informó que los operativos para verificar el cierre de las playas a las 7 de la noche continuarán.



Asimismo, siguen los operativos de sanitización, concientización en mercados, playas y paradas del transporte público, pero ’la acción más importante es la que realiza la ciudadanía cuando aplica la sana distancia, el lavado de manos y el uso de cubrebocas’, apuntó.