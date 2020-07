Guerrero es mi corazón

Este artículo no es para visibilizar estadísticas de feminicidios, no es para señalar responsables, no es para enumerar causas, no es para dar medidas preventivas. Hoy quiero aprovechar que estás leyendo estas líneas para visibilizar el dolor profundo que deja en los familiares y en los amigos un feminicidio.



Conocí la historia de Jania, ella en el 2015 tenía 26 años, recién egresada de la universidad con una carrera prometedora, salió del trabajo 6:00 pm se despidió de sus compañeros con una sonrisa y amabilidad, subió a su coche para conducir ruta a su casa... esa fue la última vez que sus conocidos la vieron con vida, tres días después, fue encontrada con marcas de tortura, violada y desollada, se lee muy dura esa escena, pero hoy quiero que concienticemos la angustia que vivieron esos tres días de búsqueda sus familiares y amigos, quiero que te pongas en sus zapatos, cuando fue su mamá a identificar el cuerpo desfigurado de su amada hija. Jania no merecía morir así.



Quiero compartirte una historia personal, conocí a Luisa en 1999 una joven inteligente, noble, conciliadora y generadora de paz, era una excelente ser humano, amiga entrañable de mi hermana por lo tanto pronto se hizo amiga de toda mi familia.



Una mañana de 2011, recibió o una llamada como a las 7:00 am, era un amigo que teníamos en común con Luisa, contestó alegremente, pero hubo un silencio del otro lado del teléfono, con su voz quebrada me dice mi amigo: ’Azu, anoche asesinaron a Luisa’, hace otra pausa... ya no puede articular palabras, quiero decirles que fue un momento muy doloroso, pensé en mi responsabilidad para contarle a mi hermana la noticia, e ir a ver a los familiares de mi amiga, complejo, traumático y desgarrador, ella tampoco merecía morir así! fue muy doloroso ver a la familia y amigos que amamos a Luisa buscar resignación.



En esta terrible violencia hacia las mujeres, nos ha tocado experimentar en carne propia pérdidas espontáneas que no son atendidas adecuadamente por profesionales de la salud mental y encontrar ayuda para la elaboración de duelos.



Dejo un llamado a las autoridades del sector salud federal, estatal, y municipales y cuestiono:



¿Qué medidas están tomando para ayudar a los familiares de las víctimas de feminicidios?



¿Qué estamos haciendo como sociedad para ayudar a las y los familiares de las víctimas de feminicidios?



No podemos pasar por alto un problema real que destruye familias enteras, No podemos normalizar la maldad.



Las mujeres y los hombres debemos tener garantías de seguridad.



Si has vivido una perdida por feminicidios, atrévete a que ese dolor se convierta en empatía y que tu empatía sea el motor y la fuerza para convertirte en un ser solidario(a) y amor, comprometido ayudar a sanar el corazón de tus cercanos que han perdido a un ser amado en esta terrible ola de maldad.



NI UNA MENOS

¡JUSTICIA!