Guerrero es mi corazón

Parece una utopía lograr el empoderamiento de la gente en pueblos de Guerrero; cuando platico con conocidos de mi proyecto, que es la capacitación en desarrollo humano, muchos tienen poca esperanza que funcione, reconozco que no es fácil lograr cambios en nuestras comunidades, se necesita hacer un análisis profundo de las causas y no sólo le compete a una disciplina proporcionar herramientas para despertar la conciencia del poder en la gente.



Hoy dedico este artículo para poner mi granito de arena desde mi perfil y contribuir a que nuestro amado estado sea próspero. Haz una pausa e imagina que Guerrero es el mejor estado de la República, ¿Qué ves?.



Hoy vamos a analizar la correlación que tiene la complacencia de la gente y ser un mal gobernante, de un municipio, estado y país con los ciudadanos, voy a desarrollar la problemática, esperando te sea de utilidad y tomes acciones en la parte que te corresponde cambiar, ya seas gobernante o ciudadano.



Problemática: De cada diez políticos, nueve dicen que han hecho bien sus funciones públicas, acto seguido llaman a sus colaboradores y les preguntan si hacen bien su trabajo, estos a su vez contestan frases como estas, ’Sí, si hace excelente sus funciones’, ’Eres el mejor de todos los políticos’, ’Eres muy chingón’, ’¡Por supuesto! nadie ha hecho lo que usted hace, la gente esta bien contenta’, ’Tú eres el mismo cambio viviente, se nota la diferencia’, y cuando vamos a territorio observamos los mítines de gente coreando el nombre del político, queriendo un saludo, una foto, dando porras, ¡Contigo el cambio si llegó!, ’Te queremos’, sin embargo en los datos estadísticos no concuerdan con sus frases y porras, ejemplo en materia de salud, educación, seguridad, vivienda, servicios públicos siempre Guerrero está entre los tres peores evaluados e incluso tiene municipios que se consideran de los más pobres y violentos del mundo.



Explicaré desde mis perspectiva lo difícil que es contradecir una acción o idea a las figura de autoridad, aun cuando nosotros consideramos que no tienen razón, les comparto un programa de investigación del psicólogo Stanley Milgram, hizo un experimento donde puso copas de vino tinto para degustarlas, pero a algunas les agregó un poco de vinagre, distorsionando el sabor original, al frente del proyecto estaban expertos catadores que se consideraban los mejores del mundo, quienes decían que el vino de mejor sabor era el que tenía el vinagre, y el público tenía pena y miedo de contradecirles, entonces aprobaban que los expertos tenían razón a pesar de estar en un error.



Está comprobado por la neurociencia que es difícil contradecir a una figura de autoridad, el miedo nos invade y creemos que podemos perder aceptación del grupo e incluso en Guerrero podemos poner nuestro sistema de valores y conciencia a merced del político por temor a perder su cercanía, entre otras circunstancias.



El estado no necesita ni aplaudidores ni simuladores, para crear la verdadera transformación en cada lugar, en cada mujer y hombre, necesitamos tener la valentía de reflexionar, analizar, preguntar, investigar, para poder dar nuestra opinión con asertividad, también hay políticos con gran ánimo de trabajar por tener calidad de vida, y también somos muchos los que buscamos la igualdad social, donde vemos reflejada una economía solvente y contextos sociales en armonía y en paz.



Vale la pena poner todos nuestro granito de arena, desde los pequeños cambios que nos corresponden, se que influyen muchos factores para continuar siendo los peores evaluados, pero no seamos complacientes ni tolerantes a la simulación, el empoderamiento inicia cuando pedimos resultados y total transparencia.