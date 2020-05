Guerrero está en semáforo rojo y en ascenso por Covid 19: Astudillo

www.gurrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 21 de mayo de 2020.- El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que lo expuesto por el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, de que al puerto le falta mucho para reabrir su actividad económica ’obliga a realizar una reflexión de fondo’.



Aclaró que al presentar los datos cada día, no serán con afán de generar un estado de pánico en la población, no obstante que seguirá insistiendo en que las personas se queden en casa, en alineación con el gobierno federal.



’Si alguien piensa que el gobernador va a venir aquí a dar datos para que todos salgamos hacia un estado de pánico, no, el gobernador va con mucha responsabilidad y va a dar los mismos datos que le dimos ayer al doctor López-Gatell, que son los que dan en la noche’, expuso.



Durante la transmisión en vivo desde su cuenta de Facebook, añadió ’no tenemos otros datos’, en referencia a que los datos difundidos por la federación son proporcionados por los gobiernos estatales.



’En este momento estamos en semáforo rojo y no estamos descendiendo, estamos en ascenso, por eso el llamado de un servidor y del secretario de salud van en la misma ruta, tenemos que quedarnos en casa, tenemos que guardar sana distancia’, subrayó.



Manifestó que Iguala ’es un caso muy delicado’, en referencia a que hay un alto número de personas contagiadas y defunciones. A los igualtecos los exhortó a quedarse en casa y guardar sana distancia.



Para a ese municipio en la ampliación de su capacidad hospitalaria para pacientes con Covid 19, Astudillo Flores comentó que el gobierno estatal donó aires acondicionados, así como el inmueble de la Jurisdicción Sanitaria 02, y aportó dos millones de pesos.



Asimismo, agregó que solicitó a la empresa Minera Media Luna que si realizarían alguna donación, lo hiciera al municipio de Iguala, por lo cual sumó dos millones de pesos más para la Unidad Covid que fue inaugurada el miércoles pasado.

Fuente: Quadratín