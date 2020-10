Guerrero ha impulsado grandes transformaciones del país, caso Hidalgo y Coahuila, no pasará en el 2021: Pablo Amílcar Sandoval.

*Hasta ahora solo se han hecho análisis simples, afirma.



Chilpancingo. 21 octubre, 2020.- El diputado local con licencia, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, expresó que los resultados en las recientes elecciones en Hidalgo y Coahuila deben llevar a una reflexión más profunda y no simple.

En entrevista dijo que se debe incluir: partido, la falta de vigilancia a la elección, las condiciones especiales por el calendario electoral, la pandemia, los lugares, el colapso del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la falta de resultados finales y donde fue evidente que operaron los viejos aparatos donde se moviliza a la gente para ir a votar y otro tipo de irregularidades.

Sin embargo, enfatizó que eso no pasará en Guerrero porque la gente está del lado del movimiento de la Cuarta Transformación que va más allá de un partido.

Este miércoles, el ex funcionario federal visitó Iguala de la Independencia, donde dialogó con diversos sectores, como los transportistas y expresó que quién aspire a hacer vida pública debe realizarla siempre desde territorio.

Comentó que en estas visitas a todos los rincones del estado ha escuchado en diálogos abiertos las inquietudes de la ciudadanía; problemas, diagnósticos pero también soluciones.

Consideró que debe de existir un plan definido para los sectores más vulnerables y olvidados como es el caso de las zonas indígenas.

Se debe incluir también las aspiraciones de todos los guerrerenses donde, por ejemplo el puerto de Acapulco vuelva a ser un referente internacional del turismo, así como Taxco con la plata e Iguala con el oro.

"Debemos de recuperar esos lugares, nos han tratado como si fuéramos una carga, cuando en realidad Guerrero ha impulsado las grandes transformaciones del país", afirmó.