Guerrero: las mujeres y el 2021

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el estado de Guerrero cuenta con 3 millones 533 mil 251 habitantes; de los cuales un millón 834 mil 192 son mujeres, y un millón 699 mil 059 son hombres.

Asimismo, Guerrero ocupa el lugar 12 a nivel nacional por su número de habitantes.

En la elección de 2018, el padrón electoral estatal era de 2 millones 520 mil 221 ciudadanos. ¿Y qué creen? Las mujeres nuevamente eran mayoría.

Si todas las mujeres se unieran en Guerrero, o en todo el país, los hombres no tendrían la oportunidad de ganar ninguna de las 32 gubernaturas. El problema es ése: están desunidas y se pelean entre ellas mismas.

Es cierto, las mujeres han ganado importantes espacios de poder en los últimos años. Y no sólo eso. También han demostrado ser más honestas que los hombres a la hora administrar los recursos públicos.

En lo que se refiere a gobiernos estatales, cabe mencionar que en la historia del país sólo seis mujeres han sido gobernadoras, y en el caso de la Ciudad de México (antes Distrito Federal) dos mujeres han encabezado la Jefatura de Gobierno.

¿Y quiénes son esas mujeres?

Griselda Álvarez Ponce de León (Colima, 1979-1985), Beatriz Elena Paredes Rangel (Tlaxcala, 1987-1993), Dulce María Sauri Riancho (Yucatán, 1991-1994), Rosario Robles Berlanga (Distrito Federal, 1999-2000), Amalia Dolores García Medina (Zacatecas, 2004-2010), Inonne Aracely Ortega Pacheco (Yucatán, 2007-2012), Claudia Artemiza Pavlovich Arellano (Sonora, 2015-2021) y Claudia Sheinbaum Pardo (Ciudad de México, 2018-2024).

En estos momentos, los partidos políticos se preparan para seleccionar a sus candidatos, para definir sus estrategias para las elecciones de 2021, así como para elaborar, de acuerdo a sus principios y programas, la oferta de compromisos que les lleve a conquistar el voto ciudadano.

En los comicios del 6 de junio de 2021, además de que se elegirá a 500 diputados federales, 1,063 diputados de 30 Congresos locales y 1,926 ayuntamientos en 30 estados, también se elegirá a 15 gobernadores.

El proceso electoral inició a principios del mes de septiembre. Y el pasado 6 de noviembre, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por mayoría de votos que todos los partidos políticos deberán postular a 7 mujeres en 15 candidaturas a gubernaturas de 2021.

Con esta propuesta se busca que en el futuro 16 de las 32 entidades sean gobernadas por mujeres, como establece la reforma de ’Igualdad en Todo’ aprobada en 2019.

Desde luego que lo aprobado por el INE puso en serios aprietos a todos los dirigentes partidistas, ya que en la mayoría de las entidades federativas hay pocas mujeres competitivas, y las candidaturas estaban reservadas especialmente para los hombres.

Guerrero será uno de los estados que elegirá al próximo titular del Poder Ejecutivo estatal. O sea, al sucesor de Héctor Astudillo Flores.

Antes de amarrar su alianza con el PRI, el PRD definió como su propuesta para la gubernatura al ex alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, ya que ’obtuvo’ mejor puntaje en las encuestas que Carlos Reyes Torres, el otro perredista que aspiraba a la candidatura.

Ninguna fémina se inscribió en el proceso interno del Sol Azteca. Y en el PRI tampoco figura ninguna mujer, sino tres varones: Mario Moreno Arcos, Manuel Añorve Baños y Héctor Apreza Patrón, aunque éste último carece de estructura y cercanía con las bases de su partido.

Por parte de Morena, cinco mujeres fueron las que se registraron el pasado 4 de diciembre como precandidatas a la gubernatura. Me refiero a Beatriz Mojica Morga, Adela Román Ocampo, Nestora Salgado García, Soledad Hernández Mena y Cecilia Correa Petatán. Y 13 los hombres que se registraron: Luis Walton Aburto, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, J. Félix Salgado Macedonio, Alberto López Rosas, Marcial Rodríguez Saldaña, Antonio Helguera Jiménez, Eloy Cisneros Guillén, entre otros.

Lo cierto es que Beatriz Mojica es la precandidata más competitiva que tiene Morena en este momento. Y será la única mujer que se medirá con tres de los quince precandidatos varones.

A diferencia de Adela Román que ha ocupado cargos públicos desde 2014 (magistrada del Tribunal Superior de Justicia y alcaldesa de Acapulco) y de Nestora Salgado que es senadora de la República desde 2018 gracias al efecto AMLO, Beatriz Mojica se mantiene vigente en el escenario político y en las encuestas. Y se entiende: la conocen en las 7 regiones de la entidad y no arrastra tantos negativos como la mayoría de los aspirantes que desde hace más de 20 años buscan la gubernatura (Félix Salgado y Manuel Añorve, por ejemplo).

En todas las encuestas y sondeos que se han publicado en diarios nacionales y en redes sociales destaca como la mujer más conocida y aceptada por los electores.

Tal vez sea rechazada por el sector duro de Morena. Sí, de aquellos que están en contra de que una mujer sea la candidata de Morena en 2021.

El que Beatriz Mojica se haya registrado como precandidata de Morena también generó el enojo de Victoriano Wences Real, dirigente del Partido del Trabajo (PT) en la entidad, quien por todos los medios la ha bloqueado al interior de dicho instituto político.

Lo cierto es que hasta este momento no hay nada para nadie en Morena. Pero es claro que los finalistas serán Luis Walton Aburto, Beatriz Mojica Morga, Pablo Amílcar Sandoval (el precandidato de la camioneta fifí) y Félix Salgado Macedonio, de quien pesa una seria denuncia por violación sexual.

Insisto, si las mujeres se unieran en una elección, desde cuando tuvieran a una gobernadora en Guerrero. Y, ¿por qué no?: a una presidenta de la República.

Son tiempos de definiciones en los principales partidos políticos que se disputarán el poder en Guerrero. Veremos qué ocurre.

