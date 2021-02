Guerrero merece seguir en desarrollo: Mario Moreno

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., 1 febrero del 2021.- Mario Moreno Arcos conoce la belleza de Guerrero, pero también la pobreza y marginación. ’Conozco cada uno de los rincones del estado’, sintetizó.



- ¿Quién es Mario Moreno? - le preguntó el reportero.



- ’Es un hombre que se ha conducido en la política y el servicio público desde hace más de 25 años, trabajando intensamente en Guerrero desde niño; soy producto de la cultura del esfuerzo diario. Como político me he conducido siempre con honestidad y transparencia, pero sobre todo con mucha cercanía a la gente’.



En esos 25 años, refirió, ha ganado seis elecciones constitucionales, entre ellas, dos veces la Presidencia Municipal de Chilpancingo, su tierra, así como diputado federal y funcionario público de los gobiernos federal y estatal.



’He sido alcalde de Chilpancingo en dos ocasiones; he tenido la oportunidad de participar en el Congreso de la Unión en dos ocasiones también; igualmente en el Congreso local’, destacó el priísta.



Recordó que su último cargo público fue como Secretario de Desarrollo Social en la actual administración del gobierno de Guerrero, el cual concluyó oficialmente hace tres meses por renuncia voluntaria para buscar nuevos proyectos profesionales.



Contó que 25 años de trayectoria política y su desempeño en diferentes cargos de elección y como servidor público le han permitido conocer a profundidad los contrastes y cada uno de los rincones de la geografía estatal. ’Conozco las bellezas de Guerrero, los atractivos turísticos y las áreas y oportunidades de desarrollo, pero también conozco la marginación y la pobreza. Tengo una visión clara de las potencialidades que debemos aprovechar para mantener al estado en una ruta de crecimiento y desarrollo integral para mis paisanas y paisanos, desde el crecimiento colectivo, hasta el individual’, destacó.



Moreno Arcos resaltó la riqueza cultural y étnica de Guerrero. ’Mis hermanas y hermanos indígenas y afro descendientes han sido parte de su sello característico, es un poco de lo que es Mario Moreno’.



Por otro lado, lamentó el repunte de los brotes de Covid-19 en Guerrero y manifestó su solidaridad con los guerrerenses que en este momento se encuentran contagiados, así como con las familias que han perdido a un ser querido por este problema de salud que afecta al mundo entero.



Reiteró que, por esa razón, en un acto de congruencia y responsabilidad con los ciudadanos, suspendió por lo pronto sus encuentros con las estructuras políticas municipales de las regiones Norte y Tierra Caliente, aunque precisó que continúa trabajando de manera virtual para no exponer a nadie al contagio, concluyó.