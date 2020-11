Guerrero merece un transporte más funcional y con mejores condiciones para los propios trabajadores: Pablo Amílcar Sandoval

www.guerrerohabla.com





Chilpancingo, Gro., 25 de noviembre de 2020.- Esta mañana el diputado local con licencia, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, se reunió con transportistas de la zona urbana y suburbana del puerto de Acapulco a quiénes les reiteró que es un sector estratégico para el desarrollo social de la entidad.



Pablo Amílcar Sandoval, asistio a invitación del sector, junto con su homóloga, Mariana García Guillén, para manifestar a los trabajadores del volante que Guerrero merece un transporte más digno y funcional para la ciudadanía, con mejores condiciones para los propios trabajadores, ’requerimos que haya bienestar en este sector", afirmó.



Ante los transportistas, Pablo Amílcar Sandoval reconoció que los problemas estructurales que enfrenta el transporte público se agudizaron con la pandemia, por lo que se pronunció a favor de elaborar un diagnóstico que tome en cuenta al sector, a quienes les reconoció su capacidad de organizarse.



Agregó que se requiere hacer un mayor esfuerzo desde los demás ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal), para generar apoyos como seguro médico, compras consolidadas de refacciones y préstamos para mejorar las condiciones de sus unidades.



Posteriormente, en entrevista, el ex delegado federal se pronunció sobre las policías comunitarias, en este tema dijo que en la iniciativa de reforma en Materia de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, se debe garantizar que los pueblos y comunidades indígenas tengan sus propios sistemas de justicia, pero también se tiene que revisar quiénes son los que tienen esa capacidad y quienes no.



En este sentido, expresó su confianza en que se revise la reforma para que se pueda analizar cómo queda la situación de las policías comunitarias, y destacó que para bajar los índices delictivos se deben atacar las causas que originan la inseguridad.



’Por eso, nosotros creemos que los programas sociales son tan importantes, para que baje los niveles de violencia, y delincuencia, creo que eso será fundamental para que en las comunidades haya tranquilidad y que no haya necesidad, tampoco, de aumentar la presencia de cualquiera de las policías’, finalizó.