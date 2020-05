Guerrero mi corazón

Parte #1



Los retos son el motor del mundo, tener claridad de una meta y objetivo son prioritarios para la prosperidad en cualquier contexto.



En la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) propusieron diecisiete objetivos para mejorar la calidad de vida de las personas, centraron cada punto en mejorar el desarrollo humano y en fomentar la eficacia de las instituciones, en este articulo quiero concentrar tu atención en el objetivo dieciséis, ’Paz, justicia e instituciones sólidas’, con la finalidad de promover sociedades pacíficas y económicamente estables.



La tendencia de las instituciones internacionales están direccionadas en fomentar una cultura de paz ciudadana, por ello creo conveniente visibilizar el poder y la gran responsabilidad que tenemos para transformar nuestra vida, familias, comunidades y país.



Para que una acción sea una realidad se debe visibilizar, lo que no se crea no existe, entonces nosotros que vivimos en el estado que tiene un bajo índice en calidad de vida, según la ONU, es fundamental hacer acciones diferentes que nos ayuden a mejorar nuestras condiciones, si bien es cierto que para que un país prospere según los investigadores es pertinente tener un gobierno eficaz y una ciudadanía responsable, entonces creo conveniente hagamos conciencia para hacer los cambios que nos corresponden, tengamos conciencia de que tenemos el poder con nuestras decisiones y que podemos dejar de largo posturas de víctimas del destino o la cultura.



El investigador Ronald Inglehart opina que el desarrollo de los países ricos tienen en común los valores de autoexpresión, como es la confianza, tolerancia y desarrollo humano, mientras que los países pobres tienen en común los valores de supervivencia, le dan peso a lo material mediático. No hay un hilo negro qué descubrir. Como guerrerenses sabemos de los muchos factores que han ocasionado la corrupción, atraso económico, educativo, salud entre otros, sin embargo, creo que cada uno de los habitantes de este hermoso estado podemos mejorar nuestra condición de vida, tenemos la creatividad y fuerza para dar el cambio anhelado, concentramos nuestra energía en las recomendaciones internacionales para generar educación ciudadana, juntas y juntos podemos transformar cada espacio donde nos relacionamos, estamos listos para ver cambios profundos, donde la tolerancia social sea nuestra guía para avanzar.



Quiero ser aún más específica y explicar que para hacer realidad el objetivo dieciséis de la ONU es poner en práctica acciones ciudadanas pero que tienen un enorme poder transformador.