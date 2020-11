’Guerrero no está en crisis, pero el peligro de contagio es alto y debemos cuidarnos’, señala Astudillo

Con el propósito proteger y cuidar la salud de los guerrerenses y de quienes visitan el estado, el gobernador Héctor Astudillo Flores, informó que se determinó suspender eventos multitudinarios como las ferias tradicionales en todo el estado desde este lunes, hasta el 15 de enero 2021, entre los que se considera la cancelación de la Feria de Navidad y Año Nuevo y del tradicional Paseo del Pendón en Chilpancingo que entre los días 15 y 18 de diciembre cada año llega a congregar hasta 200 mil personas.



’Estamos anunciando medidas que no tienen otro propósito más que cuidar la salud de los guerrerenses, es una de mis responsabilidades como gobernador y como primera autoridad sanitaria en el estado, con el doctor Carlos de la Peña, secretario de Salud estatal, transitamos en esa ruta", indicó Astudillo Flores.



Y agregó , "como gobernador y como chilpancingueño, este es un anuncio que no me es grato darlo, pero se hace en torno a cuidar la salud de los guerrerenses y de la gran cantidad de visitantes que van al Paseo del Pendón. Reitero que se anunciará en el Periódico Oficial la cancelación de la Feria de Navidad y Año Nuevo’, informó el mandatario estatal.



Astudillo Flores, participó en la transmisión número 325 de seguimiento al desarrollo de la pandemia por COVID-19 en Guerrero y añadió que otras celebraciones religiosas como las festividades y carreras guadalupanas antes y después del 12 de diciembre, también serán canceladas.



El gobernador sostuvo nuevamente una reunión virtual con el Arzobispo de Acapulco, Leopoldo González y obispos que integran parte de las diócesis, dentro del territorio guerrerense para coordinar acciones sobre las festividades guadalupanas y católicas previo al 12 de diciembre y posteriormente, mismas que han sido suspendidas con el propósito evitar riesgos de contagios del COVID-19.



Además dio a conocer que por parte del Gobierno Federal, Guerrero se mantiene en semáforo epidemiológico color naranja, lo que representa que el estado está en una posibilidad de alto contagio y que los gimnasios podrán laborar únicamente en la disciplina de pesas en lugares cerrados y con un aforo del 30 por ciento.



En el tema de la contratación de grupos musicales, tríos, mariachis, bandas, solistas, los establecimientos donde sean contratados podrán tener un aforo del 30 por ciento, asignando un espacio fijo y la garantía de sana distancia y uso permanente de cubre bocas y todas las demás normas continuarán igual con horarios por la noche y aforos en hoteles, restaurantes y playas, puntualizó Astudillo.



’Quiero insistir mucho que Guerrero no está en una situación de crisis como están otros estados que están en color rojo, nosotros nos mantenemos en color naranja, hay buen comentario a nivel federal del estado de Guerrero, pero no es suficiente, no podemos pensar que nuestros temas de salud están resueltos, la pandemia continúa y tenemos que seguir trabajando’, afirmó el gobernador.



El titular del Ejecutivo estatal, expresó su reconocimiento a quienes han colaborado en el camino correcto de cuidarse y de usar cubrebocas, sana distancia y quienes no han colaborado, llamó a que entre todos ayudemos para que la pandemia, que es un asunto de carácter colectivo, se atienda de manera colectiva.



’Nos hicimos una ruta, salvar las vacaciones de diciembre especialmente un estado que tiene un gran potencial turístico con los polos extraordinarios que son Acapulco, Ixtapa – Zihuatanejo, Taxco, todas las playas, 500 kilómetros de mar, entonces mi convocatoria es que continuemos haciendo nuestro esfuerzo para que diciembre nos vaya mejor’, expresó Astudillo Flores.



Por su parte, el Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, informó que en la semana epidemiológica 48 Guerrero registra 23 mil 266 casos positivos acumulados de COVID-19, así como un total de 2 mil 434 defunciones y dio a conocer 81 nuevos casos notificados en las últimas 24 horas con un incremento del 0.3 por ciento respecto al día anterior con un total de 275 casos activos, observando estabilidad en Chilpancingo, Zihuatanejo y Acapulco en proceso.



De la Peña Pintos, detalló que se tiene un total de 155 hospitalizados con una tendencia estable en la ocupación de camas con un 24 por ciento en todo el sector y a nivel nacional en lugar 15 con 30 por ciento de camas sin ventilador y en lugar 25 con 14 por ciento de ocupación de ventiladores. En tanto se tiene un avance del 43 por ciento en la Vacunación contra la Influenza de todo el sector y 51 por ciento en la secretaría de Salud del Estado.