Guerrero no regresará a la normalidad el 1 de junio: Héctor Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores participó en la reunión de la Comisión Ejecutiva de Salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y con integrantes del gabinete del Gobierno de México, encabezados por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.



En este encuentro virtual, Astudillo Flores señaló que Guerrero sigue en semáforo rojo y con un crecimiento exponencial de contagios de COVID-19, al tiempo que destacó la necesidad de poner un alto total a la movilidad para lograr salir de la pandemia.



Señaló que el país sigue atravesando un problema serio, algunos estados tienen más casos que otros, por lo que propuso que las actividades no esenciales deben correrse hasta el 15 de junio: ’El tema de la salud es un tema de prioridad’, expuso.



’Yo no veo condiciones de abrir el día primero a muchas actividades como se está pensando, no estamos en un momento sencillo, creo que estamos viviendo la pandemia en Guerrero como en algunos otros estados, en momentos delicados y hay que enfrentarlo con una gran determinación y seriedad’.



El Ejecutivo estatal detalló que Guerrero como otras entidades federativas, reactivará únicamente actividades económicas esenciales y de bajo riesgo de contagio como la minería y la construcción, sin embargo, las empresas requerirán de la aprobación de las autoridades federales correspondientes.



Informó que uno de los acuerdos tomados en esta reunión es que la semaforización no será por municipio para no confundir las medidas sanitarias que en el caso de Guerrero se extenderán después del 1 de junio.



Astudillo Flores enfatizó a los integrantes de la reunión que en Guerrero las actividades en espacios públicos siguen restringidas, las clases no serán reanudadas el primero de junio y la población vulnerable deberá continuar en casa.



En su mensaje, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, manifestó que el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) puede ser una herramienta útil en el proceso de reapertura gradual y paulatina de actividades.



"Porque está en contacto permanente con los municipios, obviamente a través de los gobernadores, a través de las entidades federativas, pero en coordinación con ustedes gobernadores", expuso.



En otro tema, la funcionaria aseveró que la Segob tiene sus puertas abiertas para atender y canalizar cualquier inconformidad de personal médico relacionada con la pandemia por el COVID-19.



"Esto aquí para tener el vínculo con ustedes y el diálogo permanente en esta reapertura y en esta nueva normalidad", aseveró.



En la reunión también participaron el secretario de Salud federal, Jorge Alcocer, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, el director del Insabi, Juan Antonio Ferrer, el director el IMSS, Zoé Robledo Aburto, el director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda.