Guerrero no regresará a la Nueva Normalidad el 1 de junio: Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores reiteró que Guerrero no regresará a la Nueva Normalidad el próximo primero de junio debido a la alta cantidad de contagios y fallecimientos por COVID-19.



En su mensaje diario luego de hacer un recorrido por la Unidad COVID-19 de Iguala, junto a la enlace del gobierno de la República en Guerrero, Rocío Bárcena Molina y alcaldes de la región Norte, el Ejecutivo guerrerense dijo que seguirán las medidas para reducir la movilidad de personas y las actividades no esenciales no se reanudarán.



Informó que el gobierno de la República enviará otros 10 ventiladores para seguir atendiendo a la población que lo requiera, con los que sumarían 45, con los 35 enviados con antelación.



"Daremos a conocer seguramente qué es lo que si va a regresar, pero no podemos retornar a la normalidad porque tenemos una alta cantidad de contagios y fallecimientos, no es grata la noticia pero hay que prepararnos porque del primero al quince de junio seguramente vamos a seguir igual, con medidas, con restricciones para reducir la movilidad", apuntó.



Insistió en su llamado a la población a quedarse en casa, seguir con la sana distancia y no acudir a lugares públicos.



Sobre el caso del reclusorio de Ayutla de los Libres, explicó que son cuatro las personas que fueron atendidas, pero una falleció.



La maestra Rocío Bárcena Molina refrendó el respaldo de la Federación a Guerrero y sus 81 municipios para ayudar en todo lo que le sea posible para enfrentar la pandemia.



A nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció la coordinación que mantienen con el gobernador Héctor Astudillo para atender a la población afectada y para apoyar al personal médico.



Al presentar la actualización de datos del COVID-19, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, informó que se tienen registrados mil 583 casos positivos en 54 municipios y 218 defunciones.



Agregó que en los últimos 21 días se han incrementado mil 170 casos, lo que corresponde al 74 por ciento y 213 defunciones desde el 10 de abril.



Manifestó que se ha incrementado el número de camas para atender a más pacientes en Acapulco, en el Hospital General que originalmente empezó con 20, luego 48, hoy cuenta con 77 camas y su ocupación es del 54.5 por ciento.



En Iguala, en el hospital general hay 24 camas disponibles para COVID-19, de las cuales están ocupadas 5 y en Chilpancingo son 36 camas, 35 están ocupadas, con un 97.2 por ciento.



El Hospital de Renacimiento tenía 18 camas y aumentaron 12, ahora tiene 30 camas, con un 50 por ciento de ocupación.