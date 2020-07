Guerrero: noveno lugar en homicidios

No todo son malas noticias.





Guerrero había estado en casi todos los primeros lugares, pero en aspectos negativos.

Ahora ya no es así, porque el estado se ha ubicado en el noveno lugar en homicidios dolosos.

Esto gracias a que esos delitos han disminuidos en un índice del 19.4 por ciento de enero a junio en comparación con el mismo periodo del anterior.

Esos datos no los ofrece el gobierno de Héctor Astudillo.

Los dio el mero Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.

Pero no solo ofreció esa información en conferencia de prensa el pasado lunes, sino que fue más allá, y reconoció como ’excepcional’ el trabajo que ha realizado el gobernador Héctor Astudillo Flores, para reducir los indicadores delictivos.

Claro, el gobernador señala que esto se debe a la labor de las autoridades civiles y militares de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz para llevar tranquilidad a la población guerrerense.

Durazo ofreció otros datos, que Guerrero se ha ubicado en el lugar 23 en el tema de feminicidios y 24 en robo de vehículos, entre otros delitos a la baja,

Esos datos deben coincidir con los que se manejan en los sistemas estatal, y municipales para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Cada municipio tiene sus sistemas para analizar la situación que viven las mujeres, y en el estado, la tiene en sus manos, el secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adama.

De acuerdo al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Acapulco presenta una disminución de 15.5 por ciento de enero a junio comparado con el mismo periodo del año anterior, esto por cada 100 mil habitantes en cuanto a los homicidios dolosos, lo que representa un buen trabajo de la presidenta municipal Adela Román Ocampo, coordinada con el gobernador Astudillo Flores, y las instancias que conforman la Mesa para la Paz.



En materia de homicidios dolosos, Guerrero se encuentra en empate técnico con Quintana Roo, ubicado en el décimo lugar de acuerdo con los datos nacionales.

Mientras que delitos como robo a comercios, a transeúntes, a casas habitación, a servicio de transporte público y transportistas, entre otros, son delitos que también han disminuido.

Por su parte, el gobernador señala que no solo es trabajo suyo, sino de los integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal, así como de las fuerzas armadas de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional, la Policía Estatal.

Sí como las fiscalías General del Estado y General de la República, la Secretaría General de Gobierno, la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, instancias civiles como Coparmex, entre otros.

Este trabajo coordinado, es lo que ha logrado que las actividades delictivas continúen a la baja en homicidios dolosos y actos delictivos en comparación con años anteriores.

Ojalá los homicidios y demás delitos que afectan a la población, sigan reduciendo y llegue mayor tranquilidad a las regiones y municipios de Guerrero.