Guerrero podría regresar a naranja o rojo si siguen los contagios, advierte el secretario Carlos de la Peña

*Trabajadores del Poder Ejecutivo seguirán laborando a través de guardias

*Regreso a clases hasta que el semáforo esté en verde

*Siguen los filtros sanitarios en Acapulco y Zihuatanejo



Chilpancingo. 07 septiembre 2020.- ’De no atenderse las medidas sanitarias y de seguir a la alza los contagios de Covid-19, el semáforo amarillo puede convertirse en naranja o en rojo, si queremos avanzar al semáforo verde, tenemos que poner un mayor esfuerzo, estamos a prueba todos los guerrerenses’, enfatizó el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos.



Durante la transmisión número 165 para actualizar los datos de la pandemia, el secretario Carlos de la Peña precisó que se debe hacer un mayor esfuerzo para que la gente acate las recomendaciones en Acapulco y Chilpancingo, que han sido el centro de la pandemia.



Recomendó a los dueños de los bares que promuevan entre sus clientes los protocolos como la sana distancia, el uso del cubrebocas y el gel antibacterial.



Advirtió que de seguir haciendo caso omiso, las medidas pueden ser más estrictas.



Expuso que Guerrero acumula 15 mil 680 casos positivos y mil 740 defunciones y anunció que los laboratorios privados que realicen pruebas tienen la obligación de reportar los casos positivos que detecten, así como avisar a la Secretaría de Salud para darle seguimiento.



Dijo que en las últimas 24 horas se reportaron 146 casos nuevos, registrando un incremento fundamentalmente en Acapulco y Chilpancingo, por lo que pidió a la población seguir con las recomendaciones sanitarias como el lavado de manos, uso de cubrebocas y la sana distancia.



En la entidad hay 762 casos activos que se ubican en Acapulco, Chilpancingo Tixtla y Zihuatanejo, principalmente.



Acapulco ocupa el primer lugar en el estado con 7 mil 717 casos positivos y 866 defunciones, seguido de Chilpancingo con 2 mil 743 casos y 182 fallecimientos.



Indicó que en Acapulco y Chilpancingo hay un ligero incremento en los contagios, sin embargo la tendencia en Zihuatanejo y Ometepec se mantienen estables.



En cuanto a las defunciones, De la Peña Pintos dijo que van a la baja, pues en lo que va de septiembre, se registran alrededor de 6.6 muertes por día.



Mientras que la ocupación hospitalaria es del 26 por ciento, teniendo 199 pacientes hospitalizados, de los cuales 87 se encuentran estables, 78 en estado grave y 34 intubados.



Reconoce SEG labor de padres de familia en programa Aprende en Casa II



En su intervención, el secretario de Educación, Arturo Salgado Urióstegui agregó que inició en buenos términos la tercera semana de clases y reconoció la labor realizada por los padres de familia en las clases a distancia y exhortó a los maestros mayor flexibilidad y consideración en la recepción de las tareas y trabajos que envían los alumnos.



Precisó que no han cambiado los horarios y canales de transmisión y añadió que la entrega de los libros continúa, añadió que se cuenta con una plataforma digital en las cuatro lenguas para los niños de educación indígena.



Pidió a los maestros que laboran en comunidades donde no hay señal de televisión, que acudan a sus escuelas a platicar con los padres de familia y les dejen las tareas en cartulinas o algún otro medio para que se pueda avanzar.



En su turno, el jefe de la Oficina del Gobernadores, Alejandro Bravo Abarca puntualizó que ante el incremento de contagios de Covid-19, se mantienen los filtros sanitarios en playas de Acapulco y Zihuatanejo, donde se concientiza a la gente sobre el uso de cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia, además de lugares de mayor movilidad como Chilpancingo, Ometepec, Tixtla y Tierra Colorada, entre otros.



En tanto que el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo informó que en el Poder Ejecutivo, los trabajadores seguirán acudiendo a laborar a través de guardias como medida de prevención de contagios en las áreas administrativas, pues tan solo en palacio se reúnen aproximadamente a 3 mil 500 personas.



A su vez, Carlos de la Peña Pintos, presentó la campaña del gobierno del Estado para prevenir la violencia durante la pandemia, dijo a las mujeres que no están solas y les pidió que en caso de sufrir algún tipo de violencia acudan a las instancias correspondientes o llamar al número de Emergencias 911.