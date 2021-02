Guerrero refuerza vigilancia en comercios para contener la pandemia

www.guerrerohabla.com



Acapulco, Gro. 31 de enero de 2021.Con el objetivo de frenar la incidencia de contagios de Covid-19 en Guerrero, la Secretaría de Salud realiza operativos en establecimientos comerciales y de servicios para verificar que cumplan con los protocolos sanitarios que exige el semáforo rojo.



A través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Guerrero (Copriseg), el gobierno se asegura de que se respeten los porcentajes de ocupación y horarios de funcionamiento de diversas actividades no esenciales, acciones que estarán vigentes del 27 de enero al 14 de febrero de este año.



Los operativos se realizan en las ciudades de mayor actividad económica y turística, tales como Iguala, Taxco, Chilpancingo, Zihuatanejo y Acapulco.



En los recorridos, verificadores sanitarios de la Copriseg son acompañados por personal de la policía estatal, quienes exhortan a los encargados, dueños y trabajadores de los negocios a dar cumplimiento a las disposiciones federales para frenar la propagación del coronavirus.



En esta ocasión se realizaron 280 fomentos sanitarios y la entrega de 261 exhortos a diferentes establecimientos comerciales y de servicios, así como 19 notificaciones por procedimiento jurídico-administrativo.



También se procedió a la suspensión de actividades en dos establecimientos en el puerto de Acapulco que no cumplían con las disposiciones sanitarias. De igual forma se encontraron 25 bares cerrados de acuerdo a lo que establece el decreto.



Las autoridades que participan en los operativos reiteraron la necesidad de tener un cuidado especial con los adultos mayores, instando a los establecimientos comerciales y de servicios, así como a la población en general, a brindar las facilidades necesarias.



El objetivo es que los adultos mayores no permanezcan más de 40 minutos en los establecimientos, permitiendo el acceso sólo en los horarios establecidos de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas.