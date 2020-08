Guerrero registra 13 mil 520 casos confirmados y mil 559 defunciones: Gobernador Astudillo

*No habrá regreso a clases presenciales



*Agradece al Gobierno de Qatar donación de insumos y material médico



Chilpancingo. 18 agosto, 2020.- ’El desempleo y el regreso a clases a distancia son consecuencias de la pandemia que sigue rondando, todavía existe, no bajemos la guardia, sigamos con la sana distancia, el uso del cubreboca y cuidando a nuestras familias’, reiteró el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien hizo un nuevo llamado a la población guerrerense a cumplir con las medidas sanitarias a fin de frenar los contagios de Covid-19.



En esta transmisión para dar a conocer los datos del Covid-19, el titular del Ejecutivo guerrerense agradeció a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores para asuntos Multinacionales y Derechos Humanos y a la Embajada de Qatar en México a través del Excelentísimo Embajador, Mohammed Alkuwari por los insumos de protección sanitaria que serán distribuidos para el combate a la pandemia del Covid-19 en Guerrero y que consisten en 100 mil cubrebocas, treinta mil caretas y veinte mil pares de guantes, así como 5 mil pruebas serológicas.



Además informó que se sigue trabajando con los filtros sanitarios en accesos a playas, plazas comerciales, vialidades y mercados.



También destacó que gracias al apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, este lunes fueron dados de alta cuatro pacientes del Hospital Regional Militar de Chilpancingo tras recuperarse de manera satisfactoria del Covid-19.



’Estamos con menos ocupación en hospitales y también con menos defunciones, pero hay que cuidar los contagios, no queremos que sigan las defunciones, pero tampoco queremos contagios’, señaló Astudillo Flores.



Los datos del Covid-19



El secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos informó que se tienen acumulados 13 mil 520 casos confirmados y mil 559 defunciones.



En las últimas 24 horas se detectaron 83 nuevos casos, permanecen 782 casos activos distribuidos principalmente en Chilpancingo, Acapulco y Zihuatanejo, sin embargo Guerrero se sigue ubicando por debajo de la media nacional en casos activos estimados con el 23.57 por ciento.



Acapulco concentra el mayor número de casos positivos con 6 mil 487, seguido de Chilpancingo con 2 mil 115 y Zihuatanejo con mil 39.



En el corte de defunciones acumuladas hasta el 16 de agosto resalta que en abril se registraron 60 fallecimientos, en mayo 407, en junio 609, en julio 375 y en lo que va de agosto, 109 defunciones.



Permanecen 229 hospitalizados, de estos, 99 están estables, 97 graves y 33 intubados, la ocupación de Camas Covid de todo el sector es del 28 por ciento.



Acapulco registra una ocupación de camas del 27.1 por ciento, Chilpancingo 34.7 por ciento y Zihuatanejo con el 15.4 por ciento.



A nivel nacional Guerrero se ubica en el lugar número 22 con el 32 por ciento de ocupación de camas y en el lugar 27 con la ocupación de ventiladores, ya que se tiene el 80 por ciento de disponibilidad.



Guerrero listo para el inicio del ciclo escolar



En su participación, el secretario de Educación, Arturo Salgado Urióstegui reiteró que los contenidos serán transmitidos a través del 11.2 de 11 niños más el 5.2 de Televisa y el 7.3 de TV Azteca que transmitirá el material educativo para educación inicial, preescolar y primaria.



El canal 3.2 de Imagen Televisión y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano transmitirá el contenido para secundaria y el 14.2 de Ingenio TV, más el 6.3 de Multimedios y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano será para el bachillerato.



Mientras que Radio y Televisión de Guerrero dispondrá de toda su barra programática para repetir toda la programación, por lo que pidió a las y los maestros seguir los contenidos educativos a través de la televisión y los libros de texto.



Regresarán al ciclo escolar 212 mil 907 estudiantes de educación especial, inicial y preescolar, 447 mil 925 de primaria, 201 mil 421 de secundaria y 157 mil 52 estudiantes de bachillerato.



En cuanto a la distribución de los libros de texto gratuitos, Salgado Urióstegui indicó que ya se han entregado alrededor del 68 por ciento.