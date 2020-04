Guerrero sigue en fase 1 ante pandemia por coronavirus: Héctor Astudillo

El tema del coronavirus es un asunto de salud pública, expresó el gobernador Héctor Astudillo Flores, al tiempo que llamó a la población a no caer en el descuido, proteger a la familia y aseguró que su gobierno atenderá los casos que lleguen a registrarse de esta pandemia.



Durante una transmisión en vivo, en donde junto al secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, se enlazaron con los responsables de las jurisdicciones sanitarias, con los directores de los hospitales y epidemiólogos, el Ejecutivo estatal refirió que en el país y en Guerrero se continúa en la fase 1 de atención a la pandemia, por lo que exhortó a la población a adoptar las medidas de salud recomendadas por la Federación, a no salir de sus casas y cuidar de sus familiares, sin caer en exageraciones.



El gobernador su muy claro en cuanto a las medidas y precisó: "Evitemos dar declaraciones por medios que no sean los conducentes, este tema es un tema de salud, hay que verlo como un tema de salud, no podemos nosotros entrar a otra ruta, esto no es un asunto de carácter político".



Astudillo Flores pidió que se solicite a los presidentes municipales que instalen sus comités de salud, en caso de realizar reuniones que se haga con el menor número de personas, adelgazar la burocracia.



Sostuvo que las familias que se vean afectadas por el Covid-19 no serán desatendidas por su gobierno ni por la federación y puntualizó: "Nosotros vamos a seguir alineados a lo que diga el Gobierno Federal, ahí vamos a seguir con una gran responsabilidad y con una gran oportunidad. Vamos a seguir estando ahí, vale la pena que estén pendientes de cualquier circunstancia".



De igual manera, agregó que para mantener informada a la población, realizará transmisiones en vivo diario a las 12 del día. El gobernador recordó que oficialmente las clases deben ser suspendidas a partir del viernes 20 de marzo, aunque no se sancionará a quienes hayan adelantado este receso.



El secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, informó que en Guerrero hay cuatro casos confirmados como positivos de coronavirus, de los cuales, 3 son en Acapulco y uno en Chilpancingo.



Se distribuirán medidores láser de temperatura en las terminales de autobuses, en cada una de las jurisdicciones y municipios donde se requiera.



En la transmisión también asistió el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo.