Guerrero un lio de candidatos.

Yo no soy guerrerense solo soy apasionada acapulqueña desde los 11 años. Y exclusivamente de la "Bellísima Bahía", título de uno de los libros de Ricardo Garibay (1923-1999).

Sí viviera le daría la misma pena que me da a mí el lio de candidatos que se apuntan para la gubernatura de Guerrero.

Sin ir más lejos les puedo decir que la gran mayoría de ellos tienen que ver de una manera u otra con problemas de droga, que no le cuenten...

Pero hoy veamos las cosas desde otro punto de vista : No hay ni a cual irle y Mario Delgado en Morena donde no da golpe , se las va a ver negras como le ha sucedido en otros estados. Nada más les comento hoy que en el montón de candidatos asoma la cabeza bastante hueca por cierto , Beatriz Mojica que dejó el PRD para meterse al PT, a ver si pega, como si hubiéramos olvidado las pestes que hablaba de AMLO.

"Beatriz Mojica ha destacado en su trayectoria política por diversos escándalos que no están precisamente vinculados a los ideales de la Cuarta Transformación. Por ejemplo, fue apadrinada durante toda su carrera por ’Los Chuchos’, fundadores del PRD, quienes en reiteradas ocasiones han mostrado sus fricciones contra el ahora presidente de la república, a quien lo acusan de dividir al partido y responsabilizan de su colapso interno".