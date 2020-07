Guerrero ya está en semáforo naranja; ojalá nos dure, dice Astudillo

ACAPULCO, Gro., 3 de julio de 2020.- El gobernador Héctor Astudillo Flores celebró el encuentro virtual que sostuvo con diputadas y diputados para hablar sobre el trabajo del gobierno estatal frente a la pandemia y celebró el cambio de color de semáforo, de lo cual expresó que ’ojalá nos dure’.



’Es un ejercicio que no se había hecho antes, me parece que es extraordinario. Tiene que haber más comunicación entre los poderes, más en un tiempo tan complicado’, dijo durante su mensaje en la transmisión para actualizar las cifras del coronavirus desde su cuenta de Facebook.



Reconoció la participación de los secretarios de Finanzas y Salud, Tulio Pérez calvo y Carlos de la Peña Pintos, respectivamente, en la reunión con integrantes del Congreso, así como su labor durante la contingencia.



’Estamos ya en semáforo naranja, ya estamos en la reactivación. Tanto ayer como hoy, los reportes es que estamos en la normalidad.



Seguramente mañana puede haber un poquito más presiones, pero llamo nuevamente a la responsabilidad, para que en lugar de que esto se nos vaya a convertir en un problema, se nos convierta en un éxito nuestra reactivación’, exhortó Astudillo Flores.



Pidió a los empresarios encargados de negocios respetar la capacidad máxima de 30 por ciento en hoteles y restaurantes; así como a los usuarios en playas, polideportivos y espacios abiertos, a respetar las normas sanitarias que se mantienen vigentes.



’El tema de la pandemia no ha terminado, está vivo y hoy más que nunca, tenemos que cuidarnos todos con todo’, dijo. Agradeció que Guerrero aparezca en semáforo naranja.



’Ojalá nos dure. Ya se oficializará hoy mismo en la noche, pero ayer se dio a conocer en la reunión con la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero’, concluyó.



