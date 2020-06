Gustavo de Hoyos cobraba sueldazo en Infonavit sin trabajar

De acuerdo con un documento de Infonavit, durante cuatro años el exconsejero de Infonavit y ahora presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, recibió un sueldo de 71 mil 140 hasta 83 mil 628 pesos de un trabajo que no desempeñó.



De acuerdo con la solicitud de transparencia folio 0063500184120, que el periodista Julio Cerro dio a conocer, se puede apreciar que Gustavo de Hoyos recibió una remuneración por parte del institución, iniciando con 569 mil hasta 971 mil 480 pesos anuales desde mayo de 2016 hasta enero del 2020, periodo en el que David Penchyna estuvo al frente del Infonavit.



El año pasado obtuvo su pago anual fue de 971 mil 480. 64 pesos, es decir 80 mil 956 pesos mensuales.



En enero del presente año dejó su cargo como consejero, obteniendo su último pago de 83 mil 628 pesos.

De acuerdo con el documento, De Hoyos no recibía los pagos directamente, eran transferidos a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) bajo el concepto de honorarios por la participación del presidente del organismo como Consejero Propietario por parte del sector empresarial.



Sin embargo su labor como consejero de la institución no logró verse desempeñado durante ese periodo, al no asistir siquiera en las conferencias.



De Hoyos ha manifestado en diversas ocasiones su desacuerdo con las políticas del actual gobierno, el presidente de Coparmex insiste en adquirir deuda para financiar a las grandes empresas por motivo del Covid-19.



Recientemente denunció al presidente López Obrador ante el Rey de España Felipe VI, acusándolo de “populista” motivo por el cual ha declinado la confianza empresarial, afirmo de Hoyos durante la videollamada en la que también participaron otros empresarios de distintos países.