Gustavo Lara en concierto

Presentará ante el público su nuevo sencillo ’Porque tu’ en género salsa



Gustavo Lara presentará su sencillo ’porque tu’ en streaming



La cita será el sábado 26 de septiembre a partir de las 9 de la noche



Boletos digitales a la venta en Boletia







El cantautor Gustavo Lara, tras su anunciado regreso a los escenarios de México y el mundo anunció por fin su nuevo sencillo ’Porque tu’ en el género salsa, imponiéndose con una gran recepción de sus fans a pesar de la pandemia y la crisis mundial, que corresponde a su cuarta producción abordando este nuevo tema con la producción de Neto Grazzia y los arreglos de Dalisberto Gonzalez, que anticipa una mezcla de lo nuevo y lo clásico de Gustavo Lara el cual será presentado durante su show en streaming este sábado 26 de Septiembre a partir de las 9pm. De este modo, el autor de éxitos como "A la sombra de los ángeles", "Aliento con aliento", "Princesa" y "Porque será", actualmente se encuentra muy entusiasmado por su próxima presentación en streaming este 26 de septiembre y seguro dará mucho de qué hablar.







Gustavo Lara nace en el puerto de Veracruz en 1971, siempre inquieto y buscando la forma de expresarse, encuentra en el canto su vocación y en la disciplina la fórmula para iniciarse en lo que sería la gran pasión de si vida. En 1990 viene a la capital a formar parte de la orquesta de Pedro Fernández, siendo corista y percusionista durante 8 meses de presentaciones. En 1993 participa como solista en el festival Valores Juveniles Bacardí Y Compañía, logrando el 4to lugar nacional con el tema ’Perder tu amor’, coautoría de G. Lara, Jorge Laventman y Bernardo Lew.







En abril de 1995 firma su primer contrato discográfico por 3 producciones con la compañía BMG Ariola. En 1996 es producido su primer álbum, titulado Gustavo Lara, por el reconocido productor español J. R. Florez; participando como co-productores Noemí Gil y Alejandro Abud, en ese mismo año es nominado por la revista Eres y el periódico El Heraldo como el mejor lanzamiento masculino del año.







En 1997 hace una extensa gira por países del Centro y Sudamérica; Ecuador le otorga un reconocimiento como el mejor lanzamiento masculino extranjero del año y recibe su primer disco de oro por los éxitos de ’A la sombra de los Ángeles’, ’Aliento con aliento’ y ’Princesa’ contenidos en su primera producción. A finales de 1997 lanza su segundo disco nuevamente bajo la producción de J.R. Florez, titulada ’Pequeña historia’ destacando como sencillos los temas de ’Te me vas’, ’Por volverte a amar’ y ’Por volver’ en todas las listas del top 10 en México, centro y Sudamérica.







En 1998 llega su tercer disco ’Viaje al corazón’ producido por el también español Miguel Blasco, marcando una notable evolución interpretativa con el tema ’Que te ha dado él’ y ’Si fueses mía’. En 2001 lanza su cuarta producción ya bajo un nuevo sello, SONY Music, bajo la producción de Jorge Avendaño, Alejandro Zepeda y José I. Aristía y participa con 5 temas de su autoría, buscando reencontrarse con el público nacional e internacional con el tema ’Que hago conmigo’.







Ejerciendo la composición como segunda carrera ha destacado en diferentes géneros, con temas interpretados por artistas de diversos como: Víctor García, Liberación, El Poder del Norte, Palomo, Miguel Ángel, Vagón Chicano, Los Socios del Ritmo, etc.







Después de 4 discos, de llenar el Teatro Metropólitan, de estar dentro de los 10 primeros lugares en las listas nacionales durante 4 años, con más de 400 shows en 3 años, un disco de oro en Sudamérica y más de 10 sencillos exitosos en la radio; sentía que todo se movía muy rápido sin sentido, sin corazón, con un vació, tristeza y una fría sensación.







Cansado de estar guardado en un cajón del corporativo, decide retirarse; sin saber por cuanto tempo, simplemente necesita espacio y aún sabiendo los riesgos, se refugia en la familia y los amigos, encuentra el amor y se convierte en padre, lo que le devuelve la inspiración. Se retiró para reencontrarse y regresa a sus inicios, cantando en bares para volver a sentir, para volver a amar, para no depender de un plan de marketing, para que la gente lo aceptara, le aplaudiera y lo comprara.







No fue fácil pero después de 7 años recuperó el camino que lo había visto crecer. ’Me recupere después de haber tocado fondo… Me recuperé cuando me di cuenta que estaba cansado de aparentar, cansado de no ser Yo’. ’Fue como volver a nacer… Volver a ser ese Gustavo Lara que salió de Veracruz convencido de que su vida era la música, que si vida era cantar…’. En el 2009 regresa al mundo musical con una producción independiente que lleva el título de su primer sencillo ’Con v de vuelta’, es una producción realizada por el cantautor Edgar Oseransky y Rafael Zaga, son 13 temas donde Gustavo participa como coautor, donde marca su estilo romántico y apasionado.







En febrero del 2013, rodeado de muchas admiradoras, Gustavo Lara plasmó las huellas de sus manos en el paseo de las estrellas, ubicado en Galería Plaza de las Estrellas. Gustavo grabó, en marzo del 2013, la canción "Tan Solo"; tema que será incluido en el álbum " Mis Amigos del Bar" de Nicho Hinojosa. A finales del 2017 lanza ’Me vuelvo loco’ siendo este el primer sencillo de su séptima producción ’Háblame de ti’ y graba duetos con Nicho Hinojosa y Arturo Rodríguez (ex vocalista de Guardianes del Amor), desprendiéndose de ahí los sencillos: ’Te falta un hombre’, ’Amigo Ayúdame’, ’Buena suerte’ y ’Me haces falta’.







El cantautor Gustavo Lara presentará su nuevo sencillo ’Porque tu’ en el género salsa el próximo 26 de septiembre a las 9 de la noche. Venta de boletos Sistema Boletia.