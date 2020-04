H2O: todo lo que no sabías del agua

A pesar de ser un líquido vital para el ser humano el agua es una sustancia que no todo el mundo conoce proveniente del latín agua es una sustancia que se compone por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno el agua generalmente se refiere a las sustancias en estado líquido aunque podría estar en forma sólida o en forma gaseosa ,algunas de las cosas que no son conocidas por ejemplo que el 70% de la tierra está recubierto de agua aunque únicamente un 3% es agua dulce y la mayoría de agua está congelada las gotas de lluvia como tal no tienen una forma de lágrima basado en estudios se han utilizado cámaras de alta velocidad y los científicos han comprobado que tiene una forma aplastada de esferoide.

Igualmente los científicos han descubierto que el peso de un humano adulto se compone del 55% de agua sin embargo aún así necesitamos ingerir aproximadamente 2 litros al día contrario a lo que se cree una persona puede sobrevivir incluso meses sin alimentarse sin embargo no puede sobrevivir más de 7 días sin beber un vaso de agua de igual forma contraria a lo que se cree el 95% de agua que ingerimos proviene de los alimentos por ejemplo el 95% de un tomate es únicamente agua aunque parezca increíble de quererlo se necesitan 450 litros de este recurso natural para poder producir un huevo de gallina saludable 7000 litros para poder refinar un barril de petróleo crudo y aproximadamente 150 ML para poder fabricar un automóvil nuevo aunque parezca realmente sorprendente y prácticamente improbable hay personas que sufren de una reacción alérgica al agua esto se conoce como urticaria acuagénica existen apenas aproximadamente 50 casos en lo que es la literatura médica y se cree que es debido a la presencia de un antígeno en la piel una sustancia que se activa inmune contra el agua.