Ha distribuido gobierno de Acapulco más de 400 mil raciones de alimentos a los ciudadanos

En los 25 días que lleva el programa alimentario implementado por el Gobierno Municipal, ya son más de 400 mil raciones de comida elaborada que se han repartido en las 28 Cocinas Comunitarias instaladas en distintas zonas de la ciudad, en apoyo a familias afectadas por la recesión laboral ocasionada por la pandemia del Coronavirus COVID-19.



De acuerdo a las cifras del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Acapulco), el 22 de abril arrancaron 22 Cocinas Comunitarias para repartir alimentos nutritivos y elaborados con las recomendaciones sanitarias; durante la primera semana se distribuyeron gratuitamente 12 mil raciones diarias; posteriormente, se dio apertura a 6 cocinas más, incrementando la distribución a 16 mil raciones por día.



Ciudadanos de diversas colonias del puerto han reconocido el esfuerzo de este Ayuntamiento y de aquellos empresarios que han puesto su "granito de arena" para que las cocinas continúen funcionando y brinden apoyo a la gente más necesitada.



En un recorrido por la cocina comunitaria de la unidad habitacional El Coloso, María Asunción Marino Juárez agradeció el apoyo y comentó "estamos todos muy agradecidos, muy contentos porque la verdad esto que está pasando está muy difícil para todos; no nos han abandonado, no nos han dejado solos, la verdad, está muy crítica esta situación para todos".



Mientras que una de las voluntarias del comedor instalado cerca del monumento El Albañil, Maricruz Salinas, expresó que "es el único comedor en el que hemos estado apoyando a la licenciada (presidenta Adelante Román Ocampo), estamos ayudando a los discapacitados y a las personas de la tercera edad y nos hemos estado organizando a través de unas fichas personas han contribuido a que hagamos eso por el bien de todos".



En la cocina comunitaria instalada en la colonia La Máquina, la señora Regina Ortiz dijo que la entrega de alimentos es de gran ayuda para las familias, y agregó que "es una gran ayuda para todos porque hay personas que realmente no tienen nada, yo creo que esta epidemia ha hecho que las personas se den cuenta de que hay personas que muestran amor para los demás. Los gobiernos están dispuestos por Dios, él los pone para ayudar a las personas, y han hecho una gran labor".



Por su parte, Marina Lucas Morales indicó que ’aquí hay mucha gente que tiene necesidad y entonces me pareció una idea perfecta. Dios bendiga a las personas que hicieron todo esto, ya que vinieron a traernos esto a nuestra colonia. En algo tenemos que apoyar, no hay paga pero hay que ayudar aunque sea a picar la verdura. Desde las 6 de la mañana estamos aquí, buscamos la forma de también ser útiles, fue nuestra decisión apoyarlos, lo hacemos para ayudar a nuestros vecinos y a nosotros mismos".



El gobierno de Acapulco mantiene hasta el momento 28 cocinas comunitarias abiertas a la población, en colonias como Jardín, La Mica, Progreso, Benito Juárez, Icacos y diversas unidades habitacionales, además de poblados como Lomas de Chapultepec, San Isidro Labrador, Cerro de Piedra, Xaltianguis, por mencionar algunas, trabajando diariamente a partir de las 12 horas para garantizar el alimento de los acapulqueños.