Ha tramitado 30 amparos César Duarte... pero no le servirán y enfrentará la justicia

En su intento por evitar el proceso penal y la extradición de Estados Unidos a México, el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, detenido en Miami, Florida, ha tramitado al menos 30 amparos, todos los cuales han sido rechazados por distintos juzgados del distrito.



El gobernador Javier Corral Jurado dio a conocer que desde 2017 su antecesor, "ha tramitado al menos 30 amparos en contra de diversas órdenes de aprehensión, que en su mayoría ya han sido resueltos a favor del Gobierno del Estado por los tribunales federales".



Corral informó que la investigación por peculado y corrupción involucra a miembros de su familia, principalmente esposa, hijos y hermanos y hermanas ’la Fiscalía General del Estado (FGE) trabaja en varias carpetas de investigación consideradas dentro de la Operación Justicia para Chihuahua, que podrían involucrar a familiares del exgobernador de Chihuahua’.



En consecuencia, Bertha Olga Gómez Fong esposa del exgobernador, quien es investigada por el desvío de 250 millones de pesos, ha solicitado también ampararse ante lo cual el juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Juan Mateo de la Brieba Castro rechazó conceder la suspensión provisional ante una orden de captura.



La semana pasada Duarte tramitó otro amparo en la Ciudad de México, en contra de otra orden de aprehensión y presentó una la solicitud para frenar la extradición hecha por la Cancillería mexicana ante el Departamento de Estado, que después se turnó al Departamento de Justicia de Estados Unidos.



Indicó que entre los hechos que investigan está el desvío de recursos públicos, situación que la propia FGE confirmará en su momento, cuando los procesos sean judicializados.



Precisó que las investigaciones en relación a las irregularidades identificadas en el patrimonio del exgobernador de Chihuahua y su entorno no han culminado e incluso podrían dar origen a nuevas acusaciones formales ante los tribunales.



Estas van no solo en el sentido de la competencia estatal, sino en el ámbito federal, donde la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), hacen lo propio en el entorno del exmandatario. Con información de Carlos Coria Rivas | IMAGEN RADIO