¡Habemus elecciones! En Hidalgo para 84 alcaldes el 18 de octubre

Con 10 votos a favor y uno en contra el Consejo General (CG) del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por mayoría que las elecciones de Hidalgo para elegir 84 Presidentes Municipales y de Coahuila para renovar el Congreso local se realicen el próximo 18 de octubre.

Esto a cuatro meses de la suspensión del proceso electoral a causa de la crisis sanitaria por el Covid 19.

Pese a que los representantes de Morena y su aliado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) manifestaron su inconformidad bajo el argumento de que la pandemia no ha mermado y de que presuntamente se corre el riesgo de más contagios, los consejeros advirtieron que en caso de no realizarse la elección en Coahuila se iba a incurrir en una crisis constitucional ya que los nuevos integrantes de la legislatura local tienen como plazo protestar el cargo el 1 de enero de 2021.

En el caso de Hidalgo , la figura de nombramiento de Concejos Municipales es de carácter temporal toda vez que carecen de diversas facultades como la asignación de obras por lo que la elección de nuevas autoridades debe hacerse a la brevedad posible.

Lorenzo Cordoba Vianello, Presidente del Consejo del INE dijo que la protección al derecho de la salud no debe implicar suspender los derechos políticos ni una ’pausa en la democracia ’ de México .

Dijo que se tomaran todas las medidas sanitarias necesarias para evitar los riesgos en el proceso de elección.

En defensa de la reanudación del proceso electoral se pronunció la consejera Dania Ravel quien explicó que Corea del Sur realizó elecciones en el pico de contagios de Covid 19 con una alta participación del 66 por ciento .

En respuesta a los planteamientos de mantener suspendido el proceso electoral hasta el próximo año, otra consejera Adriana Favela cuestionó que pasaría si el proceso se suspende hasta 2021 y para ese entonces , aun sigue la crisis sanitaria.

Agregó que ya no sería posible postergar más los comicios por lo que la mejor opción es que se reanuden a la brevedad posible.

Otro de los consejeros , Jaime Rivera argumento que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha llamado a la población a enfrentar la nueva normalidad y que incluso realiza giras presidenciales, por lo que era posible celebrar los comicios.

Al final de la discusión, la votación a favor de reanudar la elección fue avalada por 10 de 11 consejeros .La única consejera que votó en contra fue Norma Cruz quien a lo largo de la sesión insistió en que el tema no debería discutirse bajo el argumento de que seguía la pandemia.

Así , los nuevos legisladores de Coahuila que resulten electos el 18 de octubre asumirán el carfo el 1 de enero de 2021 en tanto los 84 presidentes municipales de Hidalgo después del 15 de diciembre .

Serán los integrantes de la 64 legislatura local los que determinen la fecha exacta en que los Presidentes y Presidentas Municipales que resulten electos asuman el cargo para un periodo de tres años y 9 meses.