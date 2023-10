Habilitan en Toluca y Texcoco lugares para vivir el eclipse solar de forma segura

TOLUCA, Estado de México. El Gobierno del Estado de México tiene preparadas dos sedes para que, con seguridad, vivas y disfrutes del eclipse solar anular que se pronostica acontecerá el sábado 14 de octubre; una es el Parque de la Ciencia ’Fundadores’, en Toluca, y la otra es el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB), en Texcoco.



Este fenómeno natural también es conocido como ’Anillo de fuego’, ocurre cuando el diámetro de la Luna es menor que el solar, de manera que permanece visible un anillo del disco del Sol y será visible en un 68 a 71 por ciento en los municipios de Chimalhuacán, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Toluca, así como en la zona norte de la entidad. De igual forma, habrá de 65 a 68 por ciento de visibilidad en el resto de la entidad.



De acuerdo con la Asociación Astronómica del Valle de Toluca, el fenómeno iniciará a las 09:34 horas y finalizará cerca de las 12:50 horas; el punto máximo del eclipse será alrededor de las 11:08 horas y tendrá una duración aproximada de tres horas con ocho minutos.



Para disfrutar las fases del eclipse se debe contar con una protección especializada, por lo que en ambas sedes habrá telescopios con filtros certificados para poder observarlo sin poner en riesgo la salud de los presentes.



El CCMB además de la observación de este gran evento también ofrece a las y los asistentes una charla con Alejandro Aguayo Ortiz, Doctor en Astrofísica, y talleres sobre el tema.



La cita es a partir de las 10:00 horas dentro de sus instalaciones ubicadas en Carretera Federal Los Reyes-Texcoco Km 14.3, San Miguel Coatlinchán, Texcoco, Estado de México.



Por su parte, el Parque de la Ciencia ’Fundadores’, ubicado en Av. Sebastián Lerdo de Tejada #103, Col. Centro, Toluca, Estado de México, contará con la presencia del personal de la Asociación Astronómica del Valle de Toluca, quienes explicarán cada etapa del eclipse, su importancia y cómo afectan a la Tierra estos fenómenos astrofísicos.



Para quien no puede asistir a estas sedes, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo invita a la población seguir las recomendaciones para observar este fenómeno de forma segura:



• No mirar directamente al Sol, ya que puede dañar la retina en poco tiempo y causar ceguera.



• No usar lentes de sol, binoculares, cámaras fotográficas o de video, vidrios ahumados, filtros polarizados, telescopios, películas de color expuestas ni radiografías.



• Observar el eclipse con filtros para soldar del número 14 o más y no mirarlo más de 30 segundos.



• Prestar atención a niñas, niños y personas de la tercera edad para que observen el eclipse de forma segura, pues las niñas y los niños son más vulnerables a padecer alteraciones de la visión durante este fenómeno.



• Si durante el eclipse están en zonas abiertas, utilizar sombrilla y aplicar protector solar en piel o usar ropa que cubra todo el cuerpo.



• No observar el eclipse a través de las nubes.



De igual manera, la Coordinación resaltó que se puede observar el eclipse por métodos indirectos como transmisiones en vivo por televisión y redes sociales.



También algunos planetarios que cuenten con telescopios con filtro solar especiales y usando proyecciones estenopeicas, que es una técnica de proyección de la sombra del eclipse en una pantalla.