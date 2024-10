Habilitan centros de acopio en Nezahualcóyotl para apoyar a damnificados de Acapulco

El Gobierno Municipal instalará, a partir de este lunes 30 de septiembre cuatro centros de acopio en Nezahualcóyotl; uno en la Explanada de Palacio Municipal, otro en el DIF Municipal ubicado en la colonia Vicente Villada, el tercero en la Unidad Administrativa Nezahualcóyotl (antes La Bola) y el cuarto en el Centro Social Número uno, ubicado en la colonia Valle de Aragón primera sección, al norte de la demarcación, en donde la población interesada en ayudar podrá llevar víveres como: agua embotellada, alimentos no perecederos, leche en polvo, toallas sanitarias, jabón en polvo y en barra, papel higiénico, ropa en buen estado, artículos de higiene personal, pañales para bebés y cobijas para los damnificados en un horario de 10:00 de la mañana a 05:00 de la tarde, así lo informó el presidente municipal Adolfo Cerqueda Rebollo.



El alcalde recordó que hace casi un año el estado de Guerrero y en especial Acapulco, recibió fuertes daños debido al huracán Otis, de categoría cinco, y en esta ocasión, de igual manera, John ha causado estragos importantes, por lo que la población necesita ayuda para salir adelante, así como para comenzar de nueva cuenta la reconstrucción sus viviendas.



En ese sentido, señaló que sumarse a esta causa es un acto de amor y fraternidad, ya que Guerrero es prácticamente un estado hermano de Nezahualcóyotl, pues una parte de los habitantes de este municipio son originarios de allá o tienen familiares viviendo en dicho estado, por lo que sumar esfuerzos y apoyar a los damnificados es una causa que nos une.



Cerqueda Rebollo puntualizó que se puede donar agua embotellada, alimentos no perecederos enlatados o en bolsas (atún, frijoles, arroz, sopa, aceite, galletas), ropa y cobijas en buen estado, artículos para higiene personal (papel higiénico, jabón, pasta dental, cepillos de dientes, toallas sanitarias), fórmula láctea, pañales para bebé, así como medicamentos.



Reiteró que los centros de acopio se ubicarán a partir de mañana en la Explanada de Palacio Municipal en Avenida Chimalhuacán sin número, entre las calles Faisán y Caballo Bayo, colonia Benito Juárez; en las instalaciones del DIF Municipal ubicadas en calle Aviación Civil sin número, esquina calle Malinche, colonia Vicente Villada; en la Unidad Administrativa Nezahualcóyotl (antes la bola) en Lateral de Avenida Central sin número, entre Avenida 5 y Avenida 6, colonia Campestre Guadalupana y en el Centro Social número uno, en Valle del Carmen entre Av. Yang-Tse y Yukón, colonia Valle de Aragón 1ra. sección en un horario de 10:00 de la mañana a 05:00 de la tarde.



Enfatizó que la solidaridad de Nezahualcóyotl siempre se ha manifestado en este tipo de desafortunados sucesos, por lo que está vez no será la excepción apoyando a los hermanos guerrerenses, pues ellos necesitan hoy de nuestra mano amiga.



Finalmente, el presidente municipal Adolfo Cerqueda Rebollo, reiteró su llamado no solo a las y los vecinos de Nezahualcóyotl sino de todo el país a sumarse a la causa y no ser indiferentes ante el mal momento que pasan los hermanos de Acapulco, y que sin importar cuán pequeña pueda parecer su ayuda, todo apoyo será bien recibido, y más aún valioso para quienes lo reciban.