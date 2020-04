Habilitará la UAGro un laboratorio para hacer pruebas para Covid-19, indica rector

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, informó una serie de acuerdos que se tomaron en sesión de la Comisión de Salud, como que se habilitará un laboratorio de la Universidad con personal certificado para que se pueda hacer la prueba del Covid-19 a los universitarios.



En conferencia de prensa el rector expuso que el martes se reunió con la Comisión de Salud de la Universidad, y se tomaron consideraciones y acciones, pues se entró en la fase 2 de la pandemia.



Dijo que en marzo sesionó el Consejo Universitario y comisionó que se revisaran las etapas de la contingencia, si se avanzaba a etapa 2 se suspendía el informe del rector, y se aprobó suspenderlo.



Una segunda medida indicó que ya que se tienen médicos y químicos en la Universidad se acordó echar en marchar un laboratorio de los que se tienen en la Facultad de Ciencias Químicas para realizar la prueba, primero a los universitarios, y que si en algún momento la Secretaría de Salud pidiera que se les apoye, lo harían.



Resaltó que se echaría a andar a partir del lunes pues aún falta comprar unos aparatos de importación, reactivos, que sin embargo ya se tiene un aparato que les hacía falta, y que además debe certificarse.



Agregó que un acuerdo más fue el de abrir los comedores universitarios, pues hay jóvenes que se quedaron y no viajaron a sus comunidades, y para los adultos mayores, y que la comida será para llevar, para evitar contagios.



También expuso que tienen un call center en Acapulco donde sicólogos están poniendo en línea el servicio para atender a pacientes, que incluso tienen problemas para salir y tienen que permanecer la cuarentena en casa.



En el caso del gel, dijo que ya se distribuyó a toda la comunidad universitaria y que el gobernador Héctor Astudillo Flores apoyó para producir más gel, y así ayudar a otros sitios como albergues, para el aeropuerto, terminales, oficinas.



El rector informó que se le pidió al Consejo Universitario hacer uso de un recurso económico para usarlos en insumos y actividades que se tengan que hacer.



Por otro lado expuso que llegaron universitarios de otros países, como Brasil, de este alumno supieron que llegó a su comunidad y el acuerdo fue aislarse y se le hiciera la prueba; lo mismo pasó con otros dos alumnos, se les hizo la prueba y están asintomáticos, pero deben ser responsables para no cometer una omisión, y se esperan los resultados.



Clases online en el Cobach



El Colegio de Bachilleres (Cobach) del estado de Guerrero, convocó a sus estudiantes a continuar su preparación académica por medio de diferentes herramientas virtuales, mientras se prolonga el receso escolar, medida propiciada por la emergencia sanitaria por el coronavirus, que el pasado martes entró en su fase 2.



El director del Cobach Guerrero, Fermín Alvarado Arroyo, subrayó que ’no son vacaciones, sino un receso escolar preventivo’.



Alvarado Arroyo indicó que con el objetivo de alumnos de Bachilleres puedan continuar sus estudios durante este periodo de receso, la institución puso en marcha el programa Aprende en Casa, Escuela en Casa, que utilizará las tecnologías de Internet, plataformas digitales, redes sociales y televisión, entre otras.



El director general del Cobach del estado recalcó que este receso escolar no es de vacaciones, pues los jóvenes deben resguardarse en sus hogares como medida de aislamiento preventivo, de sana distancia, evitando aproximaciones entre varias personas para prevenir y contener la propagación de coronavirus.



Alvarado Arroyo manifestó que se pusieron a disposición de los alumnos diversas opciones alternativas de aprendizaje para cumplir con los programas y planes de estudio, durante este receso.



Una de ellas es el Programa Aprende en Casa por TV en Línea, que dispuso la Secretaría de Educación Pública, del 23 de marzo al 17 de abril, a través de Canal Once.



Asimismo, Niños y Niñas 11.2 de televisión abierta, en horarios de 11 a 13 horas; así como en los canales del sistema de cable 144 Total Play, 330 Sky, 280 Dish, 267 Megacable y 311 IZZI.



De igual forma, en Ingenio TV del Canal 14.2 de televisión abierta, de 15 a 20 horas; y en los canales del sistema de cable 164 Total Play, 260 Sky, 306 Dish, 480 IZZI, 135 Megacable, y 131 Axtel.



También se pueden encontrar contenidos educativos en www.televisioneducativa.gob.mx y www.aprende.edu.mx, en los que se pueden reproducir videos de 20 minutos, clasificados por semestres y asignaturas, entre otras herramientas.



Alumnos de intercambio de la UTCG están aislados en Francia



El rector de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande (UTCG), de Petatlán, René Galeana, dio a conocer que hay estudiantes en Francia que están aislados en aquel país para evitar contagio por coronavirus.



Se trata de ocho estudiantes que están de intercambio en Francia. De acuerdo con el rector, los alumnos se fueron con el fin de aprender idioma francés y hacer sus prácticas profesionales.



Sin embargo, debido a los problemas generados por el coronavirus en Francia, actualmente los estudiantes están aislados como medida sanitaria preventiva. Debido a esa situación los estudiantes reciben clases en línea.



Dejó claro que los alumnos no han presentado síntomas, y se decidió que se quedaran en Francia bajo la recomendación de acatar las indicaciones y medidas preventivas que se disponen en ese país.



Galeana sostiene que hay contacto frecuente con los estudiantes y con los dueños de los departamentos donde viven para estar informados sobre el avance de la pandemia en esa zona.



El regreso de los alumnos se tiene programada hasta que terminen sus actividades escolares, por lo que de momento se deben adaptar a las circunstancias actuales, sobre todo ser cuidadosos en las cuestiones de higiene y convivencia.



