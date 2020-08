Habitantes de Atenco denuncian irresponsabilidades de su Presidente municipal

La profesora Marcela Oliva Enciso responsable del trabajo político del movimiento Antorchista en el municipio de Atenco denunció en conferencia de prensa que el presidente municipal, Porfirio Hugo Reyes Núñez a casi dos años de administración no ha dado solución a las demandas solicitadas por su pueblo.



Informó la líder social que las necesidades que tienen varias comunidades son la falta de red de agua potable, drenaje, falta de electrificación y alumbrado público, argumentó que están solicitando un panteón para la comunidad de Granjas Arenal pues desgraciadamente con esta contingencia por la pandemia de Covid-19 la taza de mortalidad se ha incrementado y esta comunidad no cuenta con un panteón propio por lo que se ven obligados a utilizar el panteón de Santa Rosa "pero para poder sepultar a nuestros difuntos tenemos que cubrir una cantidad económica alta, aparte los vecinos de Santa Rosa ya están manifestando su inconformidad", puntualizó.



Referente al tema de la pandemia de Covid-19 el gobierno que mal dirige el morenista Porfirio Hugo Reyes Núñez no ha hecho nada para tratar de ayudar a su pueblo; el pasado16 de abril el pueblo organizado por el movimiento Antorchista presentó un documento solicitando apoyo alimentario, que como gobierno municipal debió crear un plan municipal alimentario para cada una de las comunidades y con ello ayudar a las personas más vulnerables pero, lamentablemente hasta el día de hoy no hay una respuesta contundente ante esta falta de alimento.



La denunciante argumentó que a pesar de la pandemia no hay alguna ambulancia que preste el servicio para alguna eventualidad, también le solicitamos que pudiera en conjunto con la Secretaria de Salud se implementaran las pruebas para detección del Covid-19 de manera gratuita a los atenquenses para poder prevenir la creciente taza de mortalidad dentro del mismo municipio, pero no hay respuesta" señaló la denunciante Marcela Oliva.



Atenco tiene cerca un poco más de 45 mil habitantes y las comunidades donde hay más rezago social son en Granjas Arenal, Presidio, San Simón, San Ramón, la colonia Nezahualcoyotl que pertenece a Ixtapan, Santa Cecilia y San Juan Zapotlán, lamentablemente el municipio de Atenco se encuentra con alto rezago económico y con alta marginación la mitad de la población de Atenco se está viendo ahorita afectada ante la negligencia del Gobierno municipal.



Ellos han manifestado que la administraciónes pasadas le dejaron un chiquero así textualmente lo han manifestado y que por eso ellos no han podido levantar el municipio, pero, el presupuesto que recibió por parte del FEFOM asignado por el gobierno del Estado de México es de 18 millones, además la federación le entregó un presupuesto un poco más de 150 millones de pesos, motivo por el cual estuvimos solicitando la cantidad de presupuesto que le habían asignado para el desarrollo de Atenco pero, el alcalde Porfirio Hugo Reyes siempre daba media vuelta y nunca dio la cara al pueblo ni transparentó esos recursos.



No hay obras de gran impacto en granjas Arenal hizo unos pequeños andadores metió drenaje que de nada sirvió, si la gente lo utiliza se desborda la red causando inundaciones y a dos años no han dado solución a ese problema en la comunidad de granjas Arenal.



Anunciaron para mañana una serie de manifestaciones en la cabecera municipal de Atenco con la finalidad de que el alcalde despierte de su letargo y en realidad realice su trabajo.