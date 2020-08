Habitantes de Atenco piden la clausura de un pozo de agua que por años ha sido explotado de manera ilegal

San Salvador Atenco, Méx., a 27 de agosto del 2020.- En medio de un conato de violencia, habitantes de la cabecera municipal exigieron la clausura de un pozo de agua ubicado dentro del parque los Ahuehuetes que durante varios años ha sido explotado de manera ilegal por un grupo de ejidatarios.



La tarde de este miércoles más de 200 habitantes se congregaron en la plaza cívica y fueron a evitar que más pipas sacaran agua por lo que se dio un conato de violencia entre los habitantes y un grupo de golpeadores encabezados por el ex candidato a presidente municipal Alejandro Santiago López, alias el Oaxaco.



En el parque ubicado sobre la avenida Nacional, los habitantes fueron recibidos por un grupo de al menos 10 ejidatarios encabezados por el "Oaxaco" quienes estaba atrincherado dentro del parque y respaldados por un grupo de golpeadores armados con palos, tubos, varillas y otros objetos.



Los pobladores aseguraron que, desde hace seis meses, el pozo de agua que se encuentra en el interior del parque ha sido explotado de manera ilegal e indiscriminada; afirmaron que en varias ocasiones han solicitado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la clausura definitiva de este pozo, pero el gobierno del Estado de México ha pedido prórroga para que se siga explotando.



También denunciaron que el Oaxaco, ex candidato del PRI a la alcaldía de Atenco es apoyado por el gobierno de Alfredo del Mazo, pues aunque ya terminó su periodo como presidente del Comisariado Ejidal sigue tomando decisiones que ya no le competen.



Los inconformes acusaron que los ejidatarios han sido callados con dinero para no levantar la voz por el saqueo que aumentó de manera indiscriminada en los últimos seis meses.



Además explicaron que las pipas empiezan a sacar agua desde las 5:00 horas y hasta altas horas de la madrugada por lo que calculan que a diario sacan más de 100 pipas de agua que son vendidas en diferentes municipios.



Los manifestantes señalaron que aunque es un pozo ejidal, el problema es de todo el pueblo pues de seguir con la explotación, Atenco estaría condenado a sufrir escasez de agua en los próximos años.



Tras varias horas de diálogo acordaron con la policía municipal y una comisión de pobladores quedarse a resguardar el parque para evitar la entrada o salida de pipas de agua.



Será al mediodía de este jueves cuando presuntamente el Oaxaco deje el pozo y se lo entregue a los pobladores, sin embargo hay incertidumbre pues acusaron que durante años el ex presidente del comisariado ejidal se ha apoyado de golpeadores para imponer su voluntad en el municipio de Atenco.