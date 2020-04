Habitantes de Atotonilco El Grande, Hidalgo, se arriesgaron a manifestarse en cuarentena: no tienen agua

Pese a que las medidas de contingencia sanitaria por motivo de ralentizar la propagación del COVID-19, habitantes del municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, se manifestaron de manera multitudinaria y cerraron la circulación de una carretera para hacerse escuchar.



Lo anterior, porque no cuentan con vital líquido no sólo para seguir las recomendaciones emitidas desde el Gobierno Federal, sino porque no cuentan con la necesaria ni para sus necesidades más básicas.



La tarde de ayer la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo informó que la vialidad fue liberada, luego de que existiera el compromiso de cesar sus demandas a cambio de garantizarles el correcto suministro.



Los manifestantes aseguraron que creerían en el compromiso de las autoridades aunque no descartaron volver a manifestarse si éste no se cumplía.