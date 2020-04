Habitantes de Ecatepec exigen agua y servicios para su colonias

Ecatepec, México. Habitantes de muchas colonias como La Laguna de Chiconautla, Ciudad Cuauhtémoc entre otras, exigen de la manera más atenta al alcalde Fernando Vilchis Contreras abastecimiento de agua potable para sus localidades, como es sabido en muchas colonias no cuentan con red de agua potable y en otras no hay buen funcionamiento.



En entrevista manifestaron que ante la contingencia que está pasando nuestro país por el COVID-19 en muchos casos no pueden llevar a la práctica todos los protocolos de higiene que han emitido las autoridades de salud, como es el lavado reiterado de manos y de alimentos.



Comentaron también que es urgente se atiendan estas necesidades que han padecido desde hace muchos años y que hoy es el momento cuando más son indispensables.



Esperamos como ciudadanos, como colonia, su intervención cabal para que tengamos estos servicios que hemos solicitado, como es el abastecimiento de agua potable en estos tiempos de cuarentena, concluyeron.