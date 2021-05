Habitantes de Tula respaldan y fortalecen proyecto de Irene Soto

TULENSES RESPALDAN Y FORTALECEN A IRENE SOTO DURANTE RECORRIDOS



La candidata a diputada federal por el distrito V, Irene Soto, realizó un toque de puertas con el fin de llevar sus propuestas a la ciudadanía y conocer de primera mano cuales son sus necesidades más sentidas.



Habitantes de El Llano, primera y segunda sección, escucharon el mensaje de la candidata de la coalición Va por México, PAN, PRI y PRD, a quien le mostraron su respaldo y pidieron ayuda para tratar el tema que más afecta a la zona: el desempleo, según múltiples testimonios de los vecinos, se reportan casos de personas que no laboran desde al menos de diciembre del año pasado.



Irene Soto reconoció como gran responsable a la pandemia provocada por el virus del COVID-19, sin embargo, también destacó que las acciones emprendidas por el gobierno federal para mitigar los efectos negativos de dicha enfermedad pudieron ser mejores. Por eso propuso trabajar desde el congreso para legislar en favor de la salud, empleo y desarrollo humano, temas vitales para reencausar el rumbo de país tras la pandemia.



’Tenemos que poner especialmente atención en reactivar la economía local por medio del empleo, ya no son sólo los jóvenes los que no encuentran un trabajo, incluso personas que cuentan con mayores estudios o experiencia no han podido integrarse al campo laboral, ni se diga de nuestras mujeres que ahora más que nunca requieren de todo el apoyo que les podamos dar’.



Finalmente, la candidata de Va por México declaró: ’iremos al congreso a levantar la voz, vamos a trabajar para lograr que la edad, la falta de experiencia, el ser mujer o madre soltera no sea un impedimento para querer superarse’.