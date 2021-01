Habla Javier Saldaña con los universitarios vía telefónica: ’Pronto estaré con ustedes’

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán reapareció en la sesión extraordinaria del Consejo Universitario y vía telefónica envió un mensaje donde informó que lo peor de su enfermedad ya fue superado, que no ha dejado de trabajar y atender a distancia los asuntos prioritarios de la institución.



El rector de la máxima casa de estudios se mostró animoso de hablar con la comunidad universitaria y afirmó que ya se está recuperando ’y pronto estaré con ustedes, muy pronto me reincorporaré físicamente, para estar tomando las decisiones que correspondan; vamos a sacar este proceso adelante’.



Y ratificó: ’Yo no evado ni descuido las actividades de la institución, me estoy recuperando y anímicamente estoy al cien, las circunstancias así son, por prescripción médica sigo tomando terapias’.



Javier Saldaña Almazán anunció que gracias a las gestiones con el gobernador, Héctor Astudillo Flores se tendrá un aumento del 6% que ayudará a amortiguar el impacto del ISR a prestaciones labores; informó que fueron autorizados 55 millones de pesos para la construcción y remodelación de edificios.



Señaló que en los últimos días habló con la responsable de la Tesorería de la UAGro para que se paguen puntualmente todas las prestaciones y se hagan gestiones ante los gobiernos estatal y federal para que se otorgue un presupuesto adicional a la institución.



Finalmente, el rector de la UAGro agradeció las muestras de cariño de los universitarios, deseó salud a sus familias y llamó a cuidarse ante el agravamiento de la pandemia.