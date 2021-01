Hablan directores de institutos municipales acerca de los retos del deporte en la entidad mexiquense

• Desarrollan planes de trabajo para implementar y llegar a la población de sus localidades.



Zinacantepec, Estado de México, .- El deporte en el Estado de México no se detiene y para hablar de lo que se desarrolla en sus respectivas localidades, se presentaron cuatro directores de institutos municipales del deporte durante la emisión semanal de ’En la Intimidad del Deporte’, programa que conduce Mario Martínez Tello.



Los directores de los Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte, Karina Montes de Oca, de Zinacantepec, Antonio Zimbrón, de Toluca, Ulises Chávez Ramírez, de Tultitlán y José Chavelas Amador, Coordinador de Calidad para el Deporte de Cuautitlán Izcalli, explicaron cómo han desarrollado las actividades a pesar de la pandemia causada por COVID-19.



Para arrancar el programa, los invitados indicaron la forma en que han realizado diferentes estrategias en sus municipios, con las que han dado seguimiento al deporte y a la actividad física, además de que se han realizado algunas otras acciones como capacitaciones a entrenadores, jueces y atletas.



’Para nosotros significó un área de oportunidades, estamos hablando de un proceso de adaptación y es lo que estamos buscando, los tiempos ya no van a ser de la misma manera, habrá que considerar que los procesos nuevos, tienen que ver no sólo con la preparación fisca de los individuos, sino con la capacitación y actualización.



’Hoy Toluca está enfocado en ello, porque creemos que todos los involucrados en matera de cultura física impactarán de manera fundamental en la preparación de nuestra ciudadanía’, declaró el responsable del deporte de la capital mexiquense.



A través de las diferentes redes sociales, estos municipios han mantenido un contacto directo con la población y así han dado continuidad a los diferentes planes y programas de trabajo, acciones que repetirán este 2021, esperando que el semáforo epidemiológico les permita actuar de forma presencial.



’Lo que nos deja de bueno es que vivimos un cambio, una transformación y una adaptación, hacer que la gente siga con la activación, tomamos medidas como realizar cápsulas y para esto se sumaron todos los adscritos a esta institución, cada uno en su ramo, eso nos está funcionando’, expresó el Director de Tultitlán.



Acerca del proceso que se vive con las y los atletas que participan en los eventos deportivos nacionales e internacionales, los municipios también han trabajado de manera directa con ellos y están alistándose para que en cuanto el semáforo epidemiológico lo permita puedan abrir los espacios necesarios y que continúen con sus entrenamientos.



Para concluir la emisión, los responsables del deporte en estos cuatro municipios señalaron cuáles son sus planes de trabajo para este 2021 en los que se reforzará la cultura física y se continuará trabajando a través de las diferentes plataformas para llegar a más población.



