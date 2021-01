Hablan expertas acerca del artista y el mercado del arte en Cultura y Deporte en un Click 3.0

• Es la Feria del Arte Edoméx un espacio para que los artistas exhiban o vendan su obra.



Toluca, Estado de México, .- El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, continúa con las actividades digitales de diversas temáticas, las cuales ofrecen a las y los mexiquenses diversas opciones de esparcimiento virtuales, como fue el Conversatorio ’El mercado de artes en México y los artistas mexiquenses’.



Esta charla virtual tuvo como invitadas a las artistas Ana Mena y Geraldine Cipriani, y contó con la participación de la Directora General de Patrimonio y Servicios Culturales, Ivett Tinoco García, y la Directora del Museo Arte Galería Mexiquense ’Torres Bicentenario’, Verónica Conzuelo, quienes adentraron al espectador en el mundo del arte visto desde la perspectiva de formación de valores de las obras.



Ana Mena aseguró que el artista no puede hacerlo todo, si bien el valor se construye año con año, desde que se estudia una carrera de arte, se toma un taller y se profesionaliza, el artista debe construir su mercado, ya que no es igual para todos, hecho que lo lleva a ser su autogestor; sin embargo, se debe apoyar de los llamados críticos o analistas de arte para que le otorguen un valor a la obra, que la evalúen.



Agregó que en este camino también es fundamental el o la galerista, ya que ofrece a las y los artistas un lugar en el que mostrar las obras de forma digna para hacer que la pieza cuente con todos los elementos que resalten sus características, porque ’no es lo mismo que te presten un parque a tener la dignidad de un museo para vender tu obra’, señaló.



Por su parte, Geraldine Cipriani dijo que ’el artista en gestor de sí mismo, la escuela no enseña a ser artistas, da pautas y el mayor trabajo en un principio es autogestivo, porque uno mismo busca sus modelos de inspiración, un aprendizaje más específico y al mismo tiempo insertarse en el mercado’.



También afirmó que ser artista no empieza ni termina en el oficio, es un estilo de vida, una manera de existir, de proponerse al otro, es una forma de estar en el escenario de lo real y que es necesaria la institución para mantener a flote el arte contemporáneo.



Finalmente, Verónica Conzuelo aseguró que la creación de la Feria del Arte Edoméx fue para que los artistas tuvieran un lugar formal dónde exhibir su obra y vender su trabajo e invitó a la ciudadanía a perderle el miedo a adquirir obras de arte porque tiene precios exorbitantes, ya que hay obras de gran calidad con precios accesibles.



Para conocer las charlas que se realizan en Cultura y Deporte en un Click 3.0 los interesados deben seguir las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México en Facebook y Twitter, @CulturaEdomex.